Demandan a Taylor Swift por supuesto plagio de marca 'Showgirl'

La superestrella del pop Taylor Swift enfrenta una nueva batalla legal luego de ser demandada por la artista de Las Vegas Maren Wade, quien la acusa de violación de marca registrada por el uso del título The Life of a Showgirl.

De acuerdo con la demanda presentada en un tribunal federal de California, Wade asegura ser propietaria de la marca “Confessions of a Showgirl”, registrada oficialmente en 2015 y utilizada desde 2014 en una columna semanal, que posteriormente evolucionó a espectáculo en vivo, gira y plataforma multimedia.

La querellante sostiene que el título del álbum de Swift es “confusamente similar”, ya que comparte la estructura y la frase clave “of a Showgirl”, además de dirigirse al mismo mercado dentro de la industria del entretenimiento.

En los documentos legales, Wade argumenta que el éxito global del álbum, lanzado en octubre de 2025, ha “eclipsado” su marca, generando posibles confusiones entre el público sobre una supuesta relación entre ambos proyectos.

También señala que la presencia comercial del disco, junto con productos derivados y la canción “Showgirl”, afecta directamente a su propia obra del mismo nombre.

Pide frenar uso del nombre

Como parte de la demanda, Wade solicita una orden judicial que impida a Swift, su equipo, su disquera UMG Recordings y socios comerciales utilizar el título The Life of a Showgirl en cualquier producto o servicio, además de exigir una compensación económica por daños.

Asimismo, afirma que el equipo legal de la cantante conocía la existencia de su marca y, aun así, decidió continuar con el proyecto.

El caso toma relevancia luego de que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) suspendiera previamente la solicitud de marca de Swift por posibles conflictos con registros existentes, al considerar que podría haber “probabilidad de confusión”.

Curiosamente, pese a la disputa legal, las redes sociales de Wade muestran publicaciones previas en apoyo a Swift, incluyendo referencias a su música y hashtags relacionados con la artista.

Asimismo, al recabar datos el logo original de Wade no conicidía con el de la interprete de "The Fate of Ophelia", no fue hasta después de que Swift anunció el album, que la demandante cambio su imagen a algo más similar. También, entre los registros se han hecho notar que sus redes sociales no estuvieron muy activas desde 2024.

Hasta el momento, el equipo de Taylor Swift no ha emitido una postura pública sobre la demanda.

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