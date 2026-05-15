Mara Patricia y Vicente Fernández JR. se reencuentran

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. volvieron a coincidir públicamente y las imágenes ya están dando de qué hablar en redes sociales. La periodista y el cantante se reencontraron durante la presentación del disco “Vicente Fernández: Tributo al Rey con Banda”, un homenaje dedicado al legendario intérprete mexicano.

La comunicadora compartió varios momentos de su visita al Rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, donde además realizó una entrevista exclusiva con su exesposo. Las fotografías rápidamente se hicieron virales, ya que muchos recordaron la historia de amor que ambos vivieron hace algunos años.

Mara Patricia y Vicente Fernández Jr. estuvieron casados de 2007 a 2015 y, aunque su matrimonio terminó en divorcio, ambos han demostrado mantener una relación cordial. Actualmente, cada uno rehízo su vida sentimental y se encuentran en diferentes etapas personales.

Durante el encuentro, la periodista también visitó el mausoleo donde descansan los restos de Vicente Fernández, quien falleció en diciembre de 2021. La presencia de Mara Patricia en el rancho despertó nostalgia entre seguidores de la dinastía Fernández y usuarios en redes sociales.

El reencuentro no pasó desapercibido y hasta algunos comunicadores reaccionaron al momento, calificándolo como un “recalentado” del espectáculo. Sin embargo, las imágenes dejaron claro que entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. existe hoy una relación de respeto y cordialidad.

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