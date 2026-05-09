Taylor Swift y su batalla legal por la propiedad intelectual

A más de quince años de carrera musical, Taylor Swift ha mantenido una constante lucha por reforzar el valor de los derechos de autor dentro de la industria.

En 2014, la artista retiró toda su música de plataformas de streaming como una forma de protesta para exigir una mejor remuneración tanto para autores emergentes como consolidados.

Este posicionamiento también se reflejó en su ampliamente difundida batalla por recuperar la propiedad de su catálogo musical, lo que derivó en la regrabación de sus discos.

Más recientemente, la intérprete enfrenta un nuevo frente: la defensa de su obra frente al avance de la inteligencia artificial.

Un imperio de marcas registradas

De acuerdo con información recopilada por Billboard, Swift posee actualmente más de 150 marcas registradas, resultado de una estrategia legal desarrollada durante más de dos décadas.

Estas incluyen derechos sobre su nombre, iniciales, títulos de álbumes, canciones, letras y frases icónicas como “Swiftie”, “Swiftmas” y “Taylor's Version”.

La artista incluso ha registrado los nombres de sus gatos, reflejando el nivel de control que ejerce sobre su propiedad intelectual.

Este tipo de prácticas no son exclusivas: figuras como Beyoncé, Justin Bieber y Bad Bunny también cuentan con amplias carteras de marcas.

Gracias a estos registros, el equipo legal de Swift ha podido combatir usos no autorizados de su imagen, desde productos falsificados hasta iniciativas comerciales como una línea de ropa de cama denominada “Swift Home”.

Solicitudes, rechazos y estrategias legales

A lo largo de su carrera, Swift ha presentado más de 300 solicitudes de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, aunque no todas han sido aprobadas.

Algunas han sido abandonadas o han caducado, como “The 1989 World Tour”.

Otros casos reflejan los retos del proceso legal.

La marca “The Swift Life”, relacionada con una aplicación ya descontinuada, fue abandonada antes de completarse su registro. Asimismo, solicitudes como “The Archer” fueron rechazadas por similitudes con marcas existentes.

Uno de los conflictos más recientes gira en torno a “The Life of a Showgirl”, cuyo registro fue denegado preliminarmente por su similitud con una marca previa.

Esto derivó en una demanda por infracción presentada por la artista Maren Wade.

Los abogados de Swift han calificado las acusaciones como “absurdas” e “infundadas”, asegurando que los consumidores no confundirán ambos proyectos.

Nuevas marcas y defensa ante la inteligencia artificial

Mientras continúa esta disputa, Swift mantiene solicitudes activas para nuevas marcas como “Female Rage: The Musical”, así como títulos relacionados con futuras regrabaciones como “Reputation Taylor's Version”.

En un movimiento inusual, también ha solicitado registrar su voz e imagen, lo que apunta a una estrategia para combatir el uso de deepfakes y contenido generado por inteligencia artificial.

Los inicios de su estrategia legal

La primera solicitud de marca de Swift data de 2007, cuando registró su nombre completo.

Un año después, obtuvo tres marcas para “Taylor Swift”, cubriendo música, presentaciones en vivo y productos de ropa.

Desde entonces, ha ampliado estos registros a más de 30 variantes que incluyen joyería, instrumentos musicales y otros productos.

También ha protegido versiones estilizadas de su nombre, incluyendo su firma y el apellido “Swift”.

Las iniciales “TS” y la identidad visual

Desde 2010, Swift ha registrado múltiples diseños de sus iniciales “TS”, acumulando actualmente 21 marcas en diferentes estilos gráficos que representan distintas eras de su carrera, como 1989 y Reputation.

Álbumes y canciones bajo protección legal

El intento inicial por registrar “Fearless” fue rechazado, lo que llevó a la artista a optar por “Taylor Swift Fearless”, obteniendo cinco marcas en 2011.

Posteriormente, logró registrar títulos como “Speak Now”, con siete marcas que abarcan productos y música, así como “1989”, que fue finalmente aprobado tras varios años de revisión.

Canciones icónicas también han sido protegidas, como “Shake It Off” y frases de “Welcome to New York”. Sin embargo, algunas marcas relacionadas con 1989, como “Blank Space” y ciertas letras, fueron dejadas caducar.

“Reputation” y su expansión comercial

El álbum Reputation dio lugar a 12 marcas registradas que cubren música, presentaciones y productos diversos.

No obstante, el intento de registrar la palabra para joyería fue rechazado por conflicto con otra marca existente.

Canciones como “Look What You Made Me Do” y “…Ready for It?” también cuentan con protección legal, incluyendo frases específicas utilizadas en productos.

El fenómeno “Swiftie” y su comunidad

Swift posee siete marcas para “Swiftie” y tres para “Swifties”, consolidando legalmente el nombre de su base de fans.

También ha registrado “Taylor Nation”, utilizado por su equipo de marketing.

De “Swiftmas” a sus gatos

Entre sus registros más curiosos se encuentra “Swiftmas”, inspirado en un evento donde envió regalos navideños a fans. Asimismo, los nombres de sus gatos Meredith, Olivia y Benjamin fueron registrados en 2023 para múltiples usos comerciales.

De “Lover” a “Midnights”

El álbum Lover enfrentó obstáculos legales por similitudes con otras marcas, pero finalmente logró cuatro registros.

Más adelante, Swift obtuvo marcas para Folklore, Evermore (en forma extendida), Midnights y conceptos derivados como “Midnights Mayhem With Me”.

El impacto de las regrabaciones

El concepto “Taylor's Version” se convirtió en una pieza clave de su estrategia, obteniendo 10 registros en 2025.

Esto incluye versiones como Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version).

The Eras Tour y el presente

La exitosa gira The Eras Tour también forma parte de su portafolio legal, con cuatro marcas registradas en 2025 que cubren merchandising y producciones audiovisuales.

Finalmente, su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, cuenta con registros oficiales desde 2025, incluyendo su abreviatura “TTPD”.

La cartera de propiedad intelectual de Taylor Swift continúa expandiéndose, adaptándose a los cambios de la industria musical y tecnológica.

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