Descubren que la CURP de Juan Gabriel sigue activa

En las últimas horas, un clip compartido en TikTok volvió a encender el debate sobre la supuesta supervivencia de Juan Gabriel.

El video, grabado en un restaurante de Sarcelles, Île-de-France, muestra a un hombre de cabello largo y canoso, vestido con chaqueta naranja y bufanda azul, cuyo parecido con el “Divo de Juárez” ha sorprendido a miles de internautas.

Acompañado de la canción “Querida”, el video acumula ya más de 2.1 millones de reproducciones, generando reacciones que van desde la incredulidad hasta la esperanza de que el ídolo mexicano no haya muerto en 2016, como fue reportado oficialmente.

La CURP de Juan Gabriel, otro misterio

El revuelo aumentó cuando un usuario en la red social X aseguró que, al ingresar los datos oficiales de Alberto Aguilera Valadez en el portal del gobierno, la CURP del cantante aparece activa.

Expertos en registros civiles aclaran que este hecho no necesariamente significa que la persona esté viva, ya que la CURP suele mantenerse vigente con fines legales e históricos. No obstante, debería incluir la leyenda “Inactiva por defunción”, misma que aún no aparece en el caso del intérprete.

Rumores que nunca mueren

Desde su fallecimiento el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Juan Gabriel ha sido objeto de múltiples teorías:

Que simuló su muerte para retirarse de la vida pública

Que vive en secreto en otro país

Que regresará “cuando sea el momento adecuado”, como ha afirmado su exrepresentante Joaquín Muñoz

Incluso artistas como Lucía Méndez han alimentado estas versiones. La aparición de dobles y registros oficiales como el de su CURP han mantenido viva la especulación durante casi una década.

Aunque los especialistas insisten en que una CURP activa no es prueba de vida, el reciente avistamiento en París volvió a encender el debate.

Para millones de seguidores, cada rumor se convierte en una chispa de ilusión que alimenta la esperanza de que Juan Gabriel aún esté entre nosotros.

