Cerrar X
EH_CONTEXTO_4f66202e93
Escena

Descubren que la CURP de Juan Gabriel sigue activa

Usuarios descubrieron que la CURP del cantante sigue activa, reforzando las especulaciones que persisten desde su muerte en 2016

  • 01
  • Octubre
    2025

En las últimas horas, un clip compartido en TikTok volvió a encender el debate sobre la supuesta supervivencia de Juan Gabriel.

El video, grabado en un restaurante de Sarcelles, Île-de-France, muestra a un hombre de cabello largo y canoso, vestido con chaqueta naranja y bufanda azul, cuyo parecido con el “Divo de Juárez” ha sorprendido a miles de internautas.

Acompañado de la canción “Querida”, el video acumula ya más de 2.1 millones de reproducciones, generando reacciones que van desde la incredulidad hasta la esperanza de que el ídolo mexicano no haya muerto en 2016, como fue reportado oficialmente.

La CURP de Juan Gabriel, otro misterio

El revuelo aumentó cuando un usuario en la red social X aseguró que, al ingresar los datos oficiales de Alberto Aguilera Valadez en el portal del gobierno, la CURP del cantante aparece activa.

Expertos en registros civiles aclaran que este hecho no necesariamente significa que la persona esté viva, ya que la CURP suele mantenerse vigente con fines legales e históricos. No obstante, debería incluir la leyenda “Inactiva por defunción”, misma que aún no aparece en el caso del intérprete.

G2JdNO2WAAAZOUR.png

Rumores que nunca mueren

Desde su fallecimiento el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Juan Gabriel ha sido objeto de múltiples teorías:

  • Que simuló su muerte para retirarse de la vida pública
  • Que vive en secreto en otro país
  • Que regresará “cuando sea el momento adecuado”, como ha afirmado su exrepresentante Joaquín Muñoz

Incluso artistas como Lucía Méndez han alimentado estas versiones. La aparición de dobles y registros oficiales como el de su CURP han mantenido viva la especulación durante casi una década.

Aunque los especialistas insisten en que una CURP activa no es prueba de vida, el reciente avistamiento en París volvió a encender el debate.

Para millones de seguidores, cada rumor se convierte en una chispa de ilusión que alimenta la esperanza de que Juan Gabriel aún esté entre nosotros.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_14_15091728c2
The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift
escena_luis_tomilson_zayn_malik_1b0ecf0c2c
Louis y Zayn harán serie documental de un viaje por EUA
AP_25275792783765_62c2b38770
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_10_02_220015_ddb16f99a7
Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja cinco policías heridos
EH_UNA_FOTO_14_15091728c2
The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift
Whats_App_Image_2025_10_02_at_9_20_56_PM_1fbfb782eb
Cambia Santa Catarina calle Díaz Ordaz a avenida 2 de octubre
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×