Surge polémica por boda de Un Tal Fredo en Coahuila

El influencer Un Tal Fredo respondió a la polémica generada tras su boda en Cuatro Ciénegas, luego de que surgieran versiones sobre un supuesto cierre del destino turístico.

Niega responsabilidad sobre cierre del destino

A través de sus redes sociales, el creador de contenido negó cualquier responsabilidad en estas versiones y aseguró que él no tiene control sobre decisiones relacionadas con el acceso al lugar.

Usuarios señalan restricciones durante el evento

La controversia comenzó después de que usuarios en redes señalaran que algunas áreas del sitio habrían sido restringidas por el evento, lo que generó críticas hacia el influencer.

Sin embargo, el también wedding planner aclaró que su celebración formó parte de varios eventos que se llevaron a cabo ese fin de semana en la zona, la cual incluso registró alta actividad turística.

Boda se volvió tendencia nacional

Cabe recordar que la boda de Un Tal Fredo se convirtió en tendencia nacional, reuniendo a influencers y generando gran impacto mediático en la región.

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