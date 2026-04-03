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Escena

Muestra manicurista relación laboral con Cazzu

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando menciona que la intérprete “le saca canas verdes”, frase que rápidamente se volvió tendencia

  • 03
  • Abril
    2026

Una manicurista se volvió viral en redes sociales tras compartir un video donde muestra cómo es trabajar con la cantante Cazzu.

En el clip, la joven documenta parte de su rutina laboral con la artista, dejando ver un ambiente relajado y lleno de confianza entre ambas.

Frase viral genera conversación en redes

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando menciona que la intérprete “le saca canas verdes”, frase que rápidamente se volvió tendencia.

Sin embargo, la propia manicurista dejó claro que se trata de una expresión en tono de broma, ya que en realidad mantiene una relación cercana y divertida con la cantante.

Usuarios destacan actitud de la artista

El video generó múltiples reacciones positivas, donde usuarios destacaron la actitud accesible de Cazzu y la forma en que convive con su equipo de trabajo.

Hasta el momento, la artista no ha respondido públicamente, pero el clip ha servido para mostrar una faceta más humana y espontánea que ha sido bien recibida por sus seguidores. 

@siemprebellas.milugar 1 día de chamba en lo de la jefa 🖤💅🏼 @Cazzu #uñas #nails #uñasadomicilio #argentina #latinaje ♬ sonido original - Nails - Siempre Bellas


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