Muere Neil Sedaka, leyenda del pop, a los 86 años

El legendario cantautor estadounidense Neil Sedaka falleció el 27 de febrero de 2026 a los 86 años en Los Ángeles, California, según confirmaron su familia y múltiples medios.

De acuerdo con los reportes, el artista fue hospitalizado la mañana del jueves tras sufrir un malestar repentino y murió horas después. Hasta el momento, la causa exacta del deceso no ha sido revelada públicamente.

Ícono del pop y el rock and roll

Sedaka es recordado como una de las figuras más influyentes del pop y del rock and roll de las décadas de 1950 y 1960, así como por su exitoso resurgimiento en los años setenta. Formó parte del histórico circuito creativo del Brill Building, donde ayudó a moldear el sonido de una generación.

Entre sus éxitos más perdurables se encuentran:

“Oh! Carol” (1959), dedicada a Carole King

“Breaking Up Is Hard to Do” (1962; regrabada y nuevamente #1 en 1975)

“Calendar Girl”

“Happy Birthday, Sweet Sixteen”

“Laughter in the Rain”

“Bad Blood”

“Love Will Keep Us Together”, popularizada por Captain & Tennille

El mensaje de su familia

En un comunicado, sus familiares expresaron el profundo dolor por la pérdida:

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado”.

Una carrera de más de siete décadas

Nacido el 13 de marzo de 1939 en Brooklyn, Nueva York, Sedaka mostró talento musical desde niño y estudió piano clásico en la Juilliard School.

Posteriormente se inclinó por el pop y cofundó el grupo de doo-wop The Tokens antes de lanzar su carrera solista a finales de los años cincuenta.

Tras una baja de popularidad a mediados de los sesenta, el cantante protagonizó un fuerte regreso en los setenta con temas más maduros como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”, este último con coros de Elton John.

Compositor prolífico y legado duradero

A lo largo de su trayectoria escribió más de 500 canciones, incluidas composiciones para otros intérpretes como Connie Francis, Tony Christie y el dúo Captain & Tennille.

Su obra fue versionada por artistas de la talla de Elvis Presley, Frank Sinatra, ABBA y The Carpenters.

En 1983 fue incluido en el Songwriters Hall of Fame, consolidando su lugar en la historia de la música popular.

Sedaka continuó activo en sus últimos años —incluso con miniconciertos durante la pandemia de COVID-19—.

Estaba casado con Leba desde 1962 y le sobreviven sus hijos Dara y Marc.

Su muerte ha generado una ola de homenajes en el mundo musical, donde se le recuerda por sus melodías luminosas y su influencia perdurable en el pop.

