Arrasan ‘Los domingos’ y ‘Sirât’ en los Premios Goya 2026

“Los domingos” y “Sirât” dominaron la edición número 40 de los Premios Goya, celebrada en Barcelona, en una ceremonia marcada por discursos sociales, reconocimientos históricos y una lista de ganadores que confirmó las expectativas previas de la industria.

La película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, centrada en la decisión de una adolescente de seguir su vocación religiosa, obtuvo cinco galardones de los 13 a los que estaba nominada, incluidos mejor película, mejor dirección y mejor guion original.

Su protagonista, Patricia López Arnáiz, ganó el premio a mejor actriz protagonista, mientras que Nagore Aramburu completó el palmarés del filme con el Goya a mejor actriz de reparto.

“Sirât” fue la producción más premiada de la noche

Aunque “Los domingos” se llevó el principal reconocimiento, la película que acumuló más estatuillas fue “Sirât”, con seis premios. Entre ellos destacan mejor fotografía para Mauro Herce y mejor música original para Kanding Ray.

“Dedico este premio a todos los ravers del mundo, porque bailamos juntos y resistimos juntos”.

El equipo de sonido integrado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas también fue reconocido por su trabajo en la cinta dirigida por Oliver Laxe. Las tres profesionales podrían hacer historia en marzo si se convierten en el primer equipo íntegramente femenino en ganar el Oscar en esa categoría.

José Ramón Soroiz gana su primer Goya a los 75 años

El actor José Ramón Soroiz obtuvo el premio a mejor actor por su papel en “Maspalomas”, donde interpreta a Vicente, un hombre que en la tercera edad vuelve a ocultar su orientación sexual al regresar a su ciudad natal, San Sebastián.

“Es maravilloso lo que me está pasando con ‘Maspalomas’ y me habéis hecho muy feliz. Ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean”.

“Sorda” marca un momento histórico en los Goya

La película “Sorda” también dejó uno de los momentos más destacados de la ceremonia. Miriam Garlo se convirtió en la primera actriz con discapacidad auditiva en ganar un Goya, al recibir el premio a actriz revelación.

La intérprete da vida a Ángela, una mujer sorda que da a luz a una niña oyente en un entorno diseñado para personas sin discapacidad auditiva. Al subir al escenario, el público respondió con un aplauso en lengua de signos.

“Ningún ser humano es invisible”.

“Ninguna persona sorda es muda. Tenemos identidad propia, tenemos una voz propia, pero no siempre es oral”.

La directora Eva Libertad, hermana de Garlo, obtuvo el Goya a mejor dirección novel.

“Acompañar esta película nos ha demostrado que la inmensa mayoría de las personas desea comprender, cuidar y empezar a construir una sociedad más justa y digna para todas”.

“Nadie encaja en el molde de la normalidad porque no existe tal normalidad. Lo que existe es la diversidad humana”.

El actor Álvaro Cervantes, ganador del Goya a mejor actor de reparto por la misma película, también utilizó su discurso para hablar sobre inclusión.

“Las personas sordas que he conocido en esta película me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo en buenas intenciones, sino en revisar nuestros propios privilegios”.

Premio internacional para Susan Sarandon

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibió el Goya Internacional durante la ceremonia. Con un pin con la frase “Free Palestine” en su vestuario, la intérprete ofreció un discurso centrado en la historia y la responsabilidad social.

“La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad; también es de compasión, sacrificio, coraje y amabilidad. Aquello que elegimos destacar en esta compleja historia determinará nuestras vidas”.

La actriz concluyó su intervención con un mensaje sobre el momento político internacional.

“Estos días en los que el mundo está dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y siento que hay artistas con la lucidez moral para ayudar a cambiar las cosas”.

Lista de principales ganadores de los Goya 2026

Mejor película: “Los domingos”

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa (“Los domingos”)

Actor: José Ramón Soroiz (“Maspalomas”)

Actriz: Patricia López Arnáiz (“Los domingos”)

Actor de reparto: Álvaro Cervantes (“Sorda”)

Actriz de reparto: Nagore Aramburu (“Los domingos”)

Dirección novel: Eva Libertad (“Sorda”)

Actor revelación: Antonio “Toni” Fernández Gabarre (“Ciudad sin sueño”)

Actriz revelación: Miriam Garlo (“Sorda”)

Película iberoamericana: “Belén” (Argentina)

Película europea: “Sentimental Value”

Goya de Honor: Gonzalo Suárez

Goya Internacional: Susan Sarandon

Música original: “Sirât”

Película documental: “Tardes de soledad”

