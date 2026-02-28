Olivia Dean gana Artista y Álbum del Año en los BRIT

La gala de los BRIT Awards 2026 dejó una noche marcada por contrastes: el dominio local de Olivia Dean y el impacto internacional de Rosalía, quien debutó en la ceremonia con una actuación destacada y se llevó el premio a Artista Internacional del Año.

La ceremonia se celebró en el Co-Op Live de Mánchester, sede que por primera vez recibió a la gala tras casi cinco décadas establecida en Londres. El cambio de ciudad coincidió con una edición llena de actuaciones en vivo, homenajes y momentos inesperados que mantuvieron la atención del público durante toda la velada.

Olivia Dean domina la gala con cuatro premios

La gran ganadora de la noche fue la cantante británica Olivia Dean, quien consiguió cuatro estatuillas y se consolidó como una de las artistas más destacadas del panorama musical actual.

Dean obtuvo los galardones a Artista Británica del Año y Álbum del Año por su disco “The Art of Loving”. Además, también fue reconocida como Mejor Artista Pop y ganó Canción del Año con el tema “Rein Me In”, interpretado junto a Sam Fender.

La intérprete londinense, de 26 años, llegaba como una de las favoritas tras haber recibido recientemente el Grammy a Mejor Nuevo Artista, y terminó confirmando las expectativas al imponerse en cuatro de las cinco categorías en las que estaba nominada.

Rosalía destaca como figura internacional

En el plano internacional, la artista española Rosalía fue una de las protagonistas de la noche. La cantante catalana ganó el premio a Artista Internacional del Año tras imponerse a otros nominados como Bad Bunny, Taylor Swift y Lady Gaga.

La intérprete subió al escenario del Co-Op Live para interpretar en directo una versión ravera de su tema “Berghain”, acompañada por una orquesta, bailarines y con la participación especial de la cantante islandesa Björk. La presentación fue una de las actuaciones más comentadas de la noche.

Durante su discurso de aceptación, Rosalía agradeció a la industria musical y a los artistas que producen música en español, además de destacar la diversidad cultural en la música.

“Es un honor poder llevar mi música fuera de casa. Gracias a todos los compañeros que hacen música en español. Sigamos celebrando las diferentes culturas y los diferentes lenguajes”.

Otros ganadores y actuaciones de la noche

Además de Dean y Rosalía, otros artistas también fueron reconocidos durante la ceremonia. Lola Young recibió el premio a Mejor Artista Revelación, mientras que la banda Wolf Alice ganó el galardón a Grupo Británico del Año.

En las categorías internacionales también fueron premiados la integrante de Blackpink, Rosé, así como Bruno Mars, cuyo tema “APT” ganó como mejor canción internacional. Por su parte, el grupo estadounidense Geese fue reconocido como Mejor Grupo Internacional.

Homenajes, nostalgia y sorpresas en el escenario

La ceremonia incluyó diversas actuaciones en vivo, entre ellas el regreso a los escenarios del cantante británico Harry Styles, quien interpretó por primera vez su tema “Aperture”, adelanto de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

También actuaron artistas como RAYE, Alex Warren, Wolf Alice, Dua Lipa y el joven cantante Sombr, cuya presentación se vio interrumpida brevemente cuando un espontáneo invadió el escenario y fue retirado por seguridad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el homenaje póstumo a la leyenda del rock Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025 a los 76 años. El músico recibió un BRIT honorífico a toda su trayectoria, que fue recogido por Sharon Osbourne. Durante el tributo, Robbie Williams interpretó el clásico “No More Tears” junto a exintegrantes de Black Sabbath.

Con actuaciones, homenajes y premios repartidos entre figuras británicas e internacionales, la edición 2026 de los BRIT confirmó el peso de la escena musical del Reino Unido y el alcance global de artistas como Rosalía.

