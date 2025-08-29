Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_40_18_PM_e32011291a
Nuevo León

Condecorará Cabildo regio al exgobernador Fernando Canales

Canales fue gobernador del estado de 1997 al 2002, cuando renunció para ir a la Secretaría de Economía federal, dejando en el cargo a Fernando Elizondo

  • 29
  • Agosto
    2025

El primer gobernador del PAN de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, será condecorado por el cabildo de Monterrey, que encabeza el alcalde priista, Adrián de la Garza, con la medalla al mérito cívico Diego de Montemayor.

En sesión realizada este viernes, se aprobó por unanimidad reconocer a Canales en una sesión solemne cuya fecha aún no se decide, pero suele ser el día en que se celebra la fundación de Monterrey, que es el 20 de septiembre.

Entre otros motivos, a Canales se le reconocerá por “actos heroicos y de valentía”, según dijo el municipio en un comunicado. 

WhatsApp Image 2025-08-29 at 4.40.19 PM.jpeg

“El secretario del Ayuntamiento, Cesar Garza destacó que el ciudadano ha realizado una labor sobresaliente en beneficio de la comunidad regiomontana, en ámbitos sociales, culturales, deportivos, académicos y de voluntariado, así como por actos heroicos que reflejan su compromiso cívico y valentía”, indicó el municipio.

Canales fue gobernador del estado de 1997 al 2002, cuando renunció para ir a la Secretaría de Economía federal dejando en el cargo a su entonces tesorero Fernando Elizondo Barragán.

La medalla al mérito “Diego de Montemayor” edición 2025  se realizará en Sesión Solemne de Cabildo en el Pabellón M, ubicado en Av. Constitución entre Juárez y Garibaldi, Colonia Centro, en fecha que se anunciará oportunamente, dijo el municipio.




