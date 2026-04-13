Jorginho rectifica y aclara malentendido con Chappell Roan

Tres semanas después de que se registrara un incidente entre un supuesto guardia de seguridad de Chappell Roan y la hija de Jorginho, este último aclaró lo sucedido y su cambio de perspectiva después de que recibiera nueva información respecto a lo sucedido.

El futbolista italiano ofreció una actualización sobre el incidente ocurrido durante el Lollapalooza Brazil, donde había señalado a Chappell Roan por una presunta interacción entre un guardia de seguridad y su hija de 11 años.

Fue a través de sus historias de Instagram que el jugador reveló haber recibido nueva información que modificó su comprensión de lo sucedido y dio por cerrado el caso.

En su mensaje, el futbolista explicó que su reacción inicial fue "en un arrebato", después de que se enterara de que un guardia de seguridad se había acercado a su hija y a su esposa “de forma intimidante”.

Del mismo modo, señaló que reaccionó como cualquier padre lo haría.

Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia, y eso fue exactamente lo que hice. También quiero dejar claro que la situación ocurrió tal como se describió originalmente”, expresó.

También indicó que desde entonces ha tenido conocimiento de nueva información que ha cambiado su comprensión de algunos aspectos de lo sucedido.

En el mensaje también se mencionó que, tras el incidente, la cantante se comunicó de manera privada con la esposa del jugador, Catherine Harding, y que los equipos de ambas partes conversaron, motivo que hizo que quedara claro para él que Roan "no tenía conocimiento de lo ocurrido en el desayuno y que no le había pedido a nadie que se acercara a ellos”.

Por último, en su mensaje, Jorginho afirmó que, en definitiva, el incidente se trató de un "malentendido" y que ahora se encuentra "contento de aclarar las cosas".

Además, reconoció el impacto que tuvo este episodio en las personas involucradas, incluyendo a la cantante, su familia y su entorno cercano.

Para mí es importante que esto se aclare de manera justa y precisa. Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia. Siempre defenderé a mi familia. Pero también sé reconocer cuando las cosas no son lo que parecen al principio”, finalizó.

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