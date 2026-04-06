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Detienen a Alberto del Río 'El Patrón' por violencia doméstica

De acuerdo con información que ha trascendido, el luchador y exparticipante de la Granja VIP fue detenido por presuntamente agredir a su esposa

  • 06
  • Abril
    2026

Este lunes, el luchador mexicano Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí por presuntamente agredir a su esposa.

De acuerdo con información oficial, el exparticipante de la "Granja VIP" fue detenido después de agredir verbal y físicamente a su pareja en el fraccionamiento Lomas del Tec en la capital de San Luis Potosí.

Según la información preliminar, la victima llamó al 911 para solicitar ayuda tras la agresion.

Tras esta llamada, elementos de la Guardia Civil del estado arribaron al lugar y hallaron al luchador mexicano atacando a su pareja.


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