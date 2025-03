Diane Warren: una vida persiguiendo el Premio Óscar

En la edición 97 de los Premios Óscar, la compositora Diane Warren fue nominada en la categoría de "Mejor canción" por su tema "The Journey", sin embargo el domingo sufrió una derrota ante "Emilia Pérez" con su canción "El mal", perdiendo así nuevamente la oportunidad de llevarse un Óscar.

La conocida compositora ha sido nominada 16 veces a los premios de la Academia. Este año, su tema "The Journey" competía contra dos canciones de "Emilia Pérez", además de "Never Too Late" del documental "Elton John: Never Too Late" y "Like a Bird" del drama carcelario de A24 "Sing Sing".

Diana Warren llegó a la alfombra roja con un traje azul marino y al reverso de su chaqueta traía bordado la leyenda "Haz que suceda" haciendo referencia a las múltiples derrotas que anteriormente había recibido.

"Me gustaría romper mi tradición de décadas y ganar", declaró a Variety.

No obstante, su mala racha continuó este domingo siendo esta la décima vez consecutiva en perder.

Warren ha sido nominada al Óscar desde los años 80, pero aún no ha ganado en ninguna de ellas. A continuación, te presento algunas de sus nominaciones más destacadas:

"Nothing's Gonna Stop Us Now" de Mannequin (1988)

"Because You Loved Me" de Íntimo y personal (1997)

"How do I live" de Con Air (1998)

"I Don't Want to Miss a Thing" de Armageddon (1999)

"Music of My Heart" de Música del corazón (2000)

"There You'll Be" de Pearl Harbor (2002)

"Grateful" de Beyond the Lights (2014)

"Til It Happens to You" de The Hunting Ground (2015)

"Stand Up for Something" de Marshall (2017)

"I'll Fight" de RBG (2018)

"I´m Standing With You" de Breakthrough (2019)

"Seen (Io Sì)" de La vita davanti a sé (2020)

"Somehow You do" de Four Good Days (2021)

"Applause" de Tell It Like a Woman (2022)

"Free" de The One and Only (2024)

"The Journey" de Seis Triple Ocho (2024)

A pesar de no haber ganado un Óscar competitivo, Warren recibió un premio honorario de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Diane Warren es una compositora estadounidense que ha tenido una carrera exitosa y ha escrito canciones para numerosas películas y artistas famosos como Celine Dion, Whitney Houston, Lady Gaga y Cher.

Escribió nueve canciones número uno y 33 canciones top-10 en la lista Billboard Hot 100. Algunos de sus éxitos más destacados incluyen "If I Could Turn Back Time" para Cher, "Because You Loved Me" para Celine Dion, "How Do I Live" para LeAnn Rimes y "I Don't Want to Miss a Thing" para Aerosmith.

Además de su trabajo como compositora, también es reconocida por su filantropía, especialmente en la promoción de la educación musical en las escuelas. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores y ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Warren ha recibido otros premios, como un Emmy, un Grammy, dos Globo de Oro y un premio honorífico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2022.

Sin embargo, su falta de victorias en los Óscar la convierte una de las personas más nominada sin ser premiada en la historia de los premios.







