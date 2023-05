Difunden video de OnlyFans de Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Desde hace unas semanas, Karely Ruiz y Santa Fe Klan han acaparado los reflectores luego de que se besaran en el escenario del MacroFest 2023 y, posteriormente, publicaran en sus redes sociales algunas imágenes candentes.

Finalmente, el rapero y la influencer estrenaron el pasado martes 2 de mayo el videoclip de su colaboración musical en exclusiva para OnlyFans, sin embargo, se filtró en redes sociales ante la expectativa de que podría ser semejante al audiovisual que subió el Babo de Cartel de Santa en enero de 2023.

En el video filtrado la tarde de este miércoles, se puede ver al guanajuatense con una camisa blanca y un pantalón de mezclilla, mientras que la regia viste lencería y con unas botas rosadas.

El rapero y la modelo de contenido para adultos aparecen besándose apasionadamente, segundos después Karely comienza a desvestirse.

Otra de las escenas muestra al cantante besando los pechos de Karely, quien lo toca por encima del pantalón.

'Yo te conozco de pies a cabeza, lo sabes. Me manda fotos en bikini por los mensajes. Solo quiere sexo, ella no quiere amor. Ella anda en el exceso buscando a uno mejor', se escucha al rapero cantar en la primera parte de la canción 'Sabes'.

Más adelante, Karely Ruiz confirma que sí cantó en el sencillo, entonando la frase:

'Úsame, castígame, sígueme y envídiame. Vete con otra y olvídame. A mí no me importan tus desamores, tampoco tu mujer, solo tú y yo sabemos lo que hacemos hasta el amanecer'.

Después los dos a coro dicen:

“Tú eres una diabla y yo no soy un santo y así voy a ser. Por ahí tengo a otros que ahí me lo hacen y me quieren ver”.