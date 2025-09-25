Cerrar X
Escena

Don Omar anuncia su retiro tras 25 años de carrera en el reguetón

El cantante puertorriqueño se despide con un álbum recopilatorio de sus mayores éxitos, en un adiós que llega después de haber superado el cáncer

  • 25
  • Septiembre
    2025

El reguetón pierde a una de sus voces más icónicas. William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar, anunció que pondrá fin a su carrera musical después de 25 años de éxitos que lo posicionaron como pionero del género urbano a nivel mundial.

El intérprete de "Danza Kuduro" reveló que su despedida llegará acompañada de un álbum recopilatorio que incluirá la mayoría de los temas que lo llevaron a conquistar al público de diferentes generaciones y continentes.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father tiene otra vida. Yo creo que el tiempo nos exige saber cuándo pasar el batón”, expresó en una entrevista reciente, comparando su decisión con la de otros colegas.

Una vida marcada por la música y la resiliencia

A sus 47 años, Don Omar afirmó que atraviesa una etapa más madura en la que busca cerrar un ciclo, cabe recordar que hace algunos meses compartió públicamente que le fue detectado cáncer, enfermedad contra la que luchó y logró recibir un tratamiento efectivo.

El reguetón en la cima

Don Omar recordó también su histórica participación en los MTV Video Music Awards hace 20 años, cuando junto a Daddy Yankee y Tego Calderón llevó por primera vez el reguetón a un escenario internacional.

“Esa noche fuimos la cara del reguetón”, dijo al evocar la actuación que marcó un antes y un después para el género.

Nacido el 10 de febrero de 1978 en Carolina, Puerto Rico, Don Omar alcanzó reconocimiento mundial en 2003 con su álbum "The Last Don", obra que lo catapultó a las listas de popularidad.

Desde entonces, se convirtió en referente del género urbano y en figura clave para la globalización del reguetón.

Con su retiro, el artista deja tras de sí un legado monumental y una huella imborrable en la historia de la música latina.

 


