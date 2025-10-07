Cerrar X
'Downton Abbey' llega a su fin con una tercera y última cinta

La saga de los Crawley concluye con *Downton Abbey: El gran final*, cinta que retrata su lucha por adaptarse a los cambios de la nueva década

Luego de cinco temporadas y dos películas, el fenómeno "Downton Abbey" llegará a su fin con una tercera cinta en donde la famosa familia Crawley y su personal deberá enfrentarse a una nueva década y a nuevos retos.

"Downton Abbey: El gran final", escrita por el creador de la serie Julian Fellowes y dirigida por Simon Curtis, se centra en el inicio de 1930, cuando Lady Mary (Michelle Dockery) está lista para tomar las riendas de la familia pero de pronto se ve envuelta en el escándalo que debe afrontar junto con la crisis financiera; ante esto los Crawley deben aceptar cambios para que exista un futuro para su siguiente generación y para "Downton Abbey".

“Al final de la segunda película nos despedimos de la adorada Violet (Maggie Smith). Queríamos dejar claro que ese podría ser el final de un miembro de la familia, pero no era el final de la familia”, dijo Fellowes, “Para el final había que mostrar que familias como los Crawley, se redefinieron para sobrevivir el cambio hacia el mundo moderno”.

La película trae el regreso de adorados personajes como Lord Grantham (Hugh Bonneville), Lady Edith (Laura Carmichael), Mr. Carson (Jim Carter) y Thomas Barrow (Robert James-Collier), así como la inclusión de nuevos roles interpretados por Dominic West, Arty Froushan, Sarah Crowden y Simon Russell Bealem, entre otros.

“Siempre hablamos del final de Downton, pero tenerlo aquí finalmente es difícil y será igual de difícil para el público decirle adiós para siempre a estos personajes, pero esperamos que todos tengan el cierre que la gente imaginó”, indicó Curtis.

Para Dockery interpretar a una Lady Mary que debe revolucionar el papel de la mujer en la sociedad fue la mejor forma de darle un cierre a este papel.

“El divorcio ha abierto un nuevo capítulo en su vida y aunque parece abrumador, está lista para embarcarse en algo nuevo. Ella es ferozmente independiente y tiene la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que se le presente”, dijo.


