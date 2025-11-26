Dua Lipa abrirá taquería temporal en CDMX por motivo de su gira

Dua Lipa tendrá su propio local de tacos.

Y es que la cantante británica anunció que durante su gira por México abrirá una taquería en Ciudad de México.

En el local, la cantante, además de ofrecer un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

Fue mediante un comunicado que Dua Lipa anunció la apertura de su local de tacos, el cual será provisional y que será inaugurado el 1 de diciembre y estará abierto hasta el 5 del mismo mes, día en que finaliza su último de tres conciertos en la capital del país.

La taquería estará ubicada en el centro de la Ciudad de México y contará con un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante, y estará abierta desde las 12:00 horas hasta las 00:00 horas durante los cuatro días de operación.

La artista actualmente se encuentra inmersa en la fase Latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer álbum, "Radical Optimist", que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.

