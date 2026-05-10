Santa Catarina celebra en grande a miles de madres en su día

Con música, espectáculos y un ambiente de celebración multitudinaria, el Gobierno de Santa Catarina inició este fin de semana una serie de festejos por el Día de las Madres para reconocer la labor de miles de mujeres en las familias y en la vida comunitaria del municipio.

Las actividades fueron encabezadas por el alcalde Jesús Nava Rivera, junto con la presidenta del DIF Municipal, Paola García Yves; la titular del DIF, Elizabeth Galicia Ruiz, así como integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

Celebración masiva para reconocer a las madres

Durante el arranque de los festejos, miles de madres santacatarinenses participaron en eventos organizados por el municipio, donde disfrutaron de música en vivo, presentaciones de mariachi y rifas de diversos regalos.

Las autoridades convivieron con las asistentes en una jornada dedicada a destacar su contribución diaria tanto en el núcleo familiar como en el desarrollo social de Santa Catarina.

El alcalde Jesús Nava destacó que las madres desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la comunidad y anunció que las celebraciones continuarán durante todo el mes.

“Las mamás hacen grande a Santa Catarina todos los días. Además de cuidar a sus familias, entregan tiempo, cariño y esfuerzo por nuestra comunidad, por esto todo el mes de mayo las vamos a festejar como se merecen”, expresó.

El gobierno municipal informó que durante los próximos días continuarán los eventos con nuevas actividades para seguir homenajeando a las madres del municipio.

Comentarios