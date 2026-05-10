México y Canadá estrechan lazos en salud e industria farmacéutica

En el marco de la misión comercial de México a Canadá, la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), consolidaron una agenda estratégica para profundizar la cooperación bilateral en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.

Como parte de la misión comercial, el Gobierno de México busca fortalecer la capacidad productiva en el sector salud para diversificar las cadenas de suministro y posicionar al país como un socio confiable en América del Norte.

Como resultado, se suscribieron siete memorandos de entendimiento (MOU) para el fortalecimiento del sector farmacéutico y de dispositivos médicos incluidos: Apotex Inc., Biotec Canada, MedCockpit Inc. y HealthEMe, así como organizaciones mexicanas como CANIFARMA, AMELAF, TIMSER, Neolpharma México y el Consorcio Mexicano de Hospitales.

Estos instrumentos permitirán fortalecer la proveeduría estratégica, impulsar la relocalización de cadenas productivas y fomentar la integración de México en ecosistemas globales de innovación.

Acuerdos impulsan proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación

Estos acuerdos contemplan el impulso a proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, así como programas de formación de talento altamente especializado.

Dichas acciones se alinean con los objetivos del Plan México, al fortalecer la industria nacional, promover la autosuficiencia en insumos para la salud y consolidar la soberanía sanitaria del país.

Además, contribuyen al crecimiento económico sostenible mediante la generación de empleos especializados, la atracción de inversiones estratégicas y el desarrollo de capacidades tecnológicas de alto valor agregado.

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