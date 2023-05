Ed Sheeran gana demanda por derechos de autor

El cantante británico enfrentaba una demanda por su canción 'Thinking Out Loud', la cuál aparentemente era un plagio del éxito de los 70's 'Let's Get It On'.

Un jurado federal en Nueva York concluyó que el cantante británico Ed Sheeran no robó componentes clave de la canción clásica de Marvin Gaye de la década de 1970 'Let's Get It On' cuando creó su exitosa canción 'Thinking Out Loud'.

El jurado de siete personas reveló su veredicto después de más de dos horas de deliberaciones.

Sheeran hundió brevemente la cara entre las manos con alivio antes de ponerse de pie para abrazar a su abogada, Ilene Farkas. Cuando los miembros del jurado abandonaron la sala del tribunal, Sheeran sonrió a varios de ellos y articuló las palabras: 'Gracias'.

Luego habló durante unos 10 minutos con la demandante Kathryn Townsend Griffin, la hija de Ed Townsend, quien co-creó el clásico soul de 1973 con Gaye. Se abrazaron y sonrieron entre ellos.

Más tarde, Sheeran se dirigió a los periodistas fuera del juzgado, repasando su afirmación hecha durante el juicio de que consideraría dejar de escribir canciones si perdía el caso.





“Obviamente estoy muy contento con el resultado de este caso, y parece que no voy a tener que retirarme de mi trabajo diario, después de todo. Pero al mismo tiempo, estoy increíblemente frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan llegar a los tribunales”, dijo el cantante, leyendo una declaración preparada.

El veredicto se produjo después de un juicio de dos semanas que contó con una actuación en la corte de Sheeran mientras el cantante insistía, a veces con enojo, en que el juicio era una amenaza para todos los músicos que crean su propia música.

Sheeran se sentó con su equipo legal durante todo el juicio, defendiéndose de la demanda de los herederos de Townsend. Dijeron que 'Thinking Out Loud' tenía tantas similitudes con 'Let's Get It On' que violaba la protección de derechos de autor de la canción.

Al comienzo del juicio, el abogado Ben Crump le dijo al jurado en nombre de los herederos de Townsend que el propio Sheeran a veces interpretaba las dos canciones juntas. El jurado vio un video de un concierto en Suiza en el que se puede escuchar a Sheeran haciendo una transición en el escenario entre 'Let's Get It On' y 'Thinking Out Loud'. Crump dijo que era una prueba irrefutable de lo que robó de la famosa melodía.

“No lo copiaron. No conscientemente. No inconscientemente. En absoluto”, dijo Farkas.

Cuando Sheeran testificó durante dos días para la defensa, tomó repetidamente una guitarra que descansaba detrás de él en el estrado de los testigos para demostrar cómo crea sin problemas 'mezclas' de canciones durante los conciertos para 'darle un poco de sabor' a sus grandes multitudes.

La actitud alegre de la estrella del pop inglés que se mostró durante el interrogatorio de su abogado casi se desvaneció durante el contrainterrogatorio.