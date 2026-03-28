CDMX recibirá al elenco de El Diablo Viste a la Moda 2

La 20th Century Studios confirmó que la Ciudad de México será la primera parada de la gira promocional internacional de El Diablo Viste a la Moda 2, una de las secuelas más esperadas del cine contemporáneo.

El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó gran expectativa entre los seguidores de la franquicia, quienes podrán ver de cerca a figuras como Meryl Streep y Anne Hathaway, además de otros integrantes del elenco original.

La visita forma parte de una gira global que incluirá ciudades como Seúl, Tokio, Nueva York, Londres y Shanghái, donde el equipo de la película sostendrá encuentros con medios, eventos especiales y convivencias con fans.

Aunque aún no se han revelado fechas ni sedes específicas en México, se espera que la visita ocurra en las primeras semanas de abril, previo al estreno oficial.

Regresa una historia icónica

La secuela retoma la historia de personajes emblemáticos como Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling, ahora en un contexto actualizado dentro de la industria editorial y de la moda.

La trama se sitúa dos décadas después de los eventos originales, explorando la evolución profesional y personal de los protagonistas en un entorno marcado por los cambios en el mundo fashion.

El filme reunirá nuevamente a gran parte del elenco que convirtió a la primera entrega en un éxito global, incluyendo a Emily Blunt y Stanley Tucci, además de sumar nuevos talentos que enriquecerán la historia.

Fecha de estreno

El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a los cines el próximo 30 de abril, por lo que su gira promocional internacional arrancará en breve, teniendo a México como punto de partida.

La noticia ha desatado entusiasmo entre los fans, que durante años esperaron la continuación de una de las películas más influyentes en la cultura pop y la industria de la moda.

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