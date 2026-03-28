Hutíes lanzan misil a Israel y escalan la guerra regional

La guerra en Oriente Medio cumplió este sábado su primer mes con una peligrosa escalada tras el lanzamiento de un misil hacia Israel por parte de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el primer ataque de este tipo desde el inicio del conflicto. El ejército israelí aseguró haber interceptado el proyectil sin que se reportaran víctimas inmediatas.

El conflicto estalló luego de que Estados Unidos e Israel atacaran territorio iraní, lo que provocó una respuesta directa de Teherán contra Israel y países árabes del golfo Pérsico. Desde entonces, la guerra ha sacudido los mercados globales, interrumpido exportaciones de petróleo y elevado el precio del crudo, en gran parte debido al control iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, confirmó el ataque en un mensaje difundido por la televisora Al-Masirah. Según explicó, el grupo lanzó una andanada de misiles balísticos contra “objetivos militares sensibles” en el sur de Israel, horas después de insinuar su participación en la guerra.

Las sirenas antiaéreas sonaron en zonas cercanas a Beer Sheba y en áreas próximas a instalaciones clave, incluido el principal centro de investigación nuclear israelí. Durante la noche también se registraron explosiones en Tel Aviv, donde equipos de emergencia atendieron múltiples puntos de impacto.

Analistas advierten que la implicación de los hutíes podría reactivar ataques contra rutas marítimas en el mar Rojo, como ocurrió en conflictos previos, afectando el comercio global por una vía por la que circulan bienes valorados en cerca de un billón de dólares al año.

Mientras tanto, Israel intensificó sus bombardeos contra Irán, incluyendo instalaciones nucleares en Teherán, Arak y Yazd. La ofensiva ocurrió horas después de que el gobierno israelí amenazara con ampliar su campaña militar.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí, generando fuertes explosiones en Jerusalén. Además, atacó una base en Arabia Saudí, donde más de dos decenas de soldados estadounidenses resultaron heridos, varios de ellos de gravedad.

La base aérea Prince Sultan, operada por Arabia Saudí pero utilizada por tropas estadounidenses, fue blanco de misiles y drones en múltiples ocasiones durante la última semana.

Movimientos militares y presión diplomática

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región. Buques con unos 2,500 marines se aproximan a la zona, mientras que al menos 1,000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada han sido desplegados en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones para poner fin a la guerra “van muy bien”, aunque Irán negó estar participando en conversaciones. Washington propuso un plan de alto el fuego con 15 puntos, incluyendo restricciones al programa nuclear iraní, pero Teherán lo rechazó y presentó una contrapropuesta.

Por su parte, Arabia Saudí, Turquía y Egipto enviarán a sus principales diplomáticos a Pakistán para buscar una salida al conflicto. Las conversaciones se centrarán en reducir tensiones en la región.

Impacto humanitario y económico

El saldo de la guerra continúa en aumento. En Irán, las autoridades reportan más de 1,900 muertos, mientras que en Israel se han confirmado 19 fallecidos. En Líbano, donde Israel mantiene operaciones militares, las víctimas superan las 1,100.

También se han registrado muertes en Irak, Cisjordania y países del golfo Pérsico, además de la pérdida de al menos 13 soldados estadounidenses en la región.

La Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 82,000 edificios civiles en Irán han resultado dañados, incluidos hospitales y viviendas de miles de personas.

En medio de la crisis, Irán aceptó permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho de Ormuz, tras solicitudes de Naciones Unidas. La medida podría aliviar parcialmente la presión sobre el comercio internacional, ya que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo mundial y una parte significativa del comercio de fertilizantes.

Sin embargo, expertos advierten que las restricciones y la inestabilidad continúan representando un riesgo para la seguridad alimentaria global.

Comentarios