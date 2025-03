Emilia Pérez: prueba final en los Óscar en medio de controversia

La película "Emilia Pérez" se enfrenta a su prueba final en los Óscar, pero no sin controversias. La cinta, dirigida por Jacques Audiard, ha generado un gran debate en México debido a su representación de la cultura, el idioma mexicano y varias declaraciones de la actriz Karla Sofía Gascón.

A pesar de que el musical tiene una larga lista de polemica, ha recibido 93 nominaciones y de ellas gando 43 premios entre los mas destacables son Mejor Película Internacional, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Canción Original, Mejor Película Europea, Mejor Director Europeo, entre otros.

Sin embargo, la película no tuvo el éxito esperado en taquilla en México. A pesar de su fuerte campaña publicitaria y 13 nominaciones al Óscar, debutó en el octavo lugar de la cartelera nacional durante su primer fin de semana.

En cuanto a los números, la película recaudó alrededor de $9.4 millones de pesos desde su estreno el 23 de enero, con un total de 110 mil asistentes en su primera semana. Esto la posicionó en el lugar número 8 de 10 en lo que respecta a lo generado en taquillas mexicanas.

Acento de Selena Gómez

Una de las primeras controversias, fue la critica hacía Selena Gómez, quien interpreta a la madre de Emilia en la película "Emilia Pérez". La actriz se vio envuelta en una polémica relacionada con su acento mexicano en la película.

Algunos críticos y espectadores mexicanos juzgaron a Gómez por su pronunciación y acento, argumentando que no sonaba auténticamente mexicana. Esto generó un debate en las redes sociales, con algunos defendiendo a la actriz y otros criticándola por no haber trabajado suficientemente en su acento.

La polémica también llevó a algunos a cuestionar la decisión de casting de la película, argumentando que se debería haber elegido a una actriz mexicana para interpretar el papel de la madre de Emilia. Sin embargo, otros argumentaron que la actuación de Gómez fue convincente y respetuosa, y que su participación ayudó a dar visibilidad a la película y a la comunidad mexicana.

Una de las críticas más fuertes es la falta de autenticidad en la representación de México y su cultura. Pues criticaban la falta de investigación y detalles básicos en la película, lo que, en su opinión, muestra un desinterés en la producción.

Perpetuación de estereotipos del director Jacques Audiard

El director francés Jacques Audiard fue acusado por algunos sectores en México por su filme, específicamente por su representación del español mexicano y la cultura popular del país.

Audiard fue juzgado de perpetuar estereotipos y de no haber investigado suficientemente sobre la cultura y el idioma mexicanos. Algunos críticos argumentaron que la película presentaba un "español de pobres" y que la representación de la cultura mexicana era superficial y estereotipada.

Además, algunos mexicanos se sintieron ofendidos por la forma en que Audiard habló sobre la cultura y el idioma mexicanos en entrevistas y declaraciones públicas. Algunos lo acusaron de ser condescendiente y de no tener respeto por la cultura y la identidad mexicanas.

La polémica generó un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación mexicanos, con algunos defendiendo a Audiard y argumentando que la película era una obra de ficción que no pretendía ser una representación exacta de la cultura mexicana. Sin embargo, otros criticaron a Audiard por no haber sido más sensible y respetuoso con la cultura y el idioma mexicanos.

Karla Sofía Gascón y sus 'cuestionables' declaraciones

La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de la película "Emilia Pérez", se vio envuelta en una polémica en las redes sociales debido a algunos tuits que publicó en el pasado. Estos mensajes fueron considerados por algunos como ofensivos y discriminatorios hacia la comunidad LGBTQ+.

Aunque Gascón se disculpó por sus comentarios y aseguró que había evolucionado en su pensamiento, la polémica generó un debate en las redes sociales. Algunos defendieron a la actriz, argumentando que las personas pueden cambiar y crecer, mientras que otros criticaron su participación en una película que aborda temas de identidad de género y diversidad sexual.

La polémica también llevó a algunos a cuestionar la autenticidad de la película y la capacidad de Gascón para representar a una mujer trans.

A pesar de estas críticas, la película ha recibido elogios de la crítica internacional y ha ganado varios premios. Sin embargo, su recepción en México ha sido más bien negativa, lo que ha generado un debate sobre la representación de la cultura mexicana en el cine.

