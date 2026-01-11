Así reaccionan los artistas ante fallecimiento de Yeison Jiménez

Carlos Vives, Jhona Alex Castaño, Luis Alfonso, Juan Pablo Raba son algunos de los artistas que lamentaron la sensible perdida del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida este sábado al ser víctima de un accidente aéreo en Boyacá.

A través de redes sociales, los artistas compartieron sus emociones. Uno de ellos fue Carlos Vives, quien dedicó un mensaje durante su concierto.

Homenaje de @carlosvives a #YeisonJimenez la vida es demasiado frágil, elijan ser felices 🥹😮‍💨🙏🏼 pic.twitter.com/yoft6f6rv6 — Makarena ✨ (@Makarrrma) January 11, 2026

Mientras que Luis Alfonso detuvo su interpretación para recordar a su amigo.

🕊️ Luis Alfonso tuvo que parar de cantar al quebrarse en pleno escenario, recordando a su amigo Yeison Jiménez, fallecido horas antes en un accidente aéreo en Paipa. #luto #yeisonjimenez pic.twitter.com/DIsJMpV1F4 — Julián Barón (@juliandbaron) January 11, 2026

Accidente aéreo le arrebata la vida a Yeison Jiménez

El cantante colombiano perdió la vida este sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en el departamento de Boyacá.

Por medio de un comunicado, Aeronáutica Civil lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares del artista, así como a los del resto de sus ocupantes.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Por su parte, la Gobernación departamental de Boyacá reveló que eran seis las personas que se encontraban a bordo del transporte, incluyendo al cantante. Estos fueron identificados como:

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín (asistente de Jiménez)

Jéfferson Osorio (representante del cantante)

Weisman Mora

Capitán Hernando Torres

Gustavo Petro lamenta el hecho

En redes sociales, el presidente de Colombia lamentó el accidente y se solidarizó con las familias de cada una de las víctimas.

Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa pic.twitter.com/iFDCxzIu9M — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026

