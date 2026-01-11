Podcast
Escena

Así reaccionan los artistas ante fallecimiento de Yeison Jiménez

También el presidente de Colombia se solidarizó con los familiares de las seis víctimas, quienes perdieron la vida al instante

  • 11
  • Enero
    2026

Carlos Vives, Jhona Alex Castaño, Luis Alfonso, Juan Pablo Raba son algunos de los artistas que lamentaron la sensible perdida del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida este sábado al ser víctima de un accidente aéreo en Boyacá.

A través de redes sociales, los artistas compartieron sus emociones. Uno de ellos fue Carlos Vives, quien dedicó un mensaje durante su concierto.

Mientras que Luis Alfonso detuvo su interpretación para recordar a su amigo. 

Accidente aéreo le arrebata la vida a Yeison Jiménez

El cantante colombiano perdió la vida este sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en el departamento de Boyacá.

Por medio de un comunicado, Aeronáutica Civil lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares del artista, así como a los del resto de sus ocupantes.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Por su parte, la Gobernación departamental de Boyacá reveló que eran seis las personas que se encontraban a bordo del transporte, incluyendo al cantante. Estos fueron identificados como: 

  • Juan Manuel Rodríguez
  • Óscar Marín (asistente de Jiménez)
  • Jéfferson Osorio (representante del cantante)
  • Weisman Mora
  • Capitán Hernando Torres

Gustavo Petro lamenta el hecho

En redes sociales, el presidente de Colombia lamentó el accidente y se solidarizó con las familias de cada una de las víctimas.


