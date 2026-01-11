Anuncia Miguel Flores Operativos Carrusel por frío en NL

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que Protección Civil de Nuevo León mantendrá activos los Operativos Carrusel para proteger a la población en situación vulnerable, ante las bajas temperaturas que continuarán registrándose en la entidad.

“Protección Civil no baja la guardia ante las bajas temperaturas y vamos a seguir en las calles cuidando a quienes más lo necesitan. Gracias a su trabajo, hasta el momento tenemos saldo blanco en Nuevo León”, afirmó el funcionario.

Operativo coordinado este lunes

Flores Serna detalló que este lunes 12 de enero, a partir de las 06:00 horas, se llevará a cabo un operativo en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el DIF Nuevo León y la Secretaría de Salud, a través del CRUM.

Durante estas acciones se entregarán bebidas calientes y cobertores en puntos estratégicos del área metropolitana.

El secretario general destacó que este domingo también se activó el Operativo Carrusel, durante el cual se entregaron 120 litros de chocolate y 265 cobertores, además de brindar atención a 320 personas en situación vulnerable.

Llamado a extremar precauciones

Ante las condiciones climáticas adversas, Flores Serna exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, ya que además del frío se han registrado lluvias que incrementan el riesgo de accidentes viales.

Recomendó reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones de Protección Civil.

El funcionario pidió especial cuidado en el uso de calentadores de gas dentro de los hogares, al recordar que no deben utilizarse en espacios cerrados sin ventilación, ya que representan un grave riesgo de intoxicación.

Operativos continuarán con frío intenso

Por su parte, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, informó que los Operativos Carrusel continuarán durante los días en los que se registren temperaturas de un solo dígito en la entidad.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía reportar al 911 a cualquier persona en condición vulnerable para que reciba la atención correspondiente.

