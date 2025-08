Encuentran sin vida a Song Young-kyu, actor de K-dramas

El actor surcoreano Song Young-kyu, conocido por su papel en la película Extreme Job y en K-dramas como Big Bet, Hwarang y Hot Stove League, fue encontrado sin vida este lunes en un vehículo estacionado en Yongin. Tenía 55 años.

La policía de Yongin Dongbu está investigando las circunstancias de su muerte, sin que se hayan encontrado indicios de violencia, ni una nota de suicidio en la escena.

Las autoridades están considerando realizar una autopsia y entrevistando a la familia para esclarecer las causas.

La muerte de Song ocurre semanas después de un escándalo por conducir bajo los efectos del alcohol el 19 de junio, con un nivel de alcohol en sangre superior al 0.08%, lo que llevó a la revocación de su licencia y su salida de proyectos como la obra Shakespeare in Love y los dramas The Defects y The Winning Try.

Fuentes cercanas indicaron que el actor estaba bajo gran estrés debido a la controversia, comentarios maliciosos y dificultades personales, incluyendo problemas financieros y la separación de su esposa e hijas.

Su funeral está programado para el 6 de agosto a las 8:00 horas.

Comentarios