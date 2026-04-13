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Internacional

Muere padre de la reina Mary de Dinamarca a los 84

John Donaldson, padre de la reina de Dinamarca, falleció en Tasmania; la casa real confirmó el deceso y destacó el vínculo familiar

  • 13
  • Abril
    2026

John Donaldson, padre de la Mary de Dinamarca, murió a los 84 años en Hobart, capital del estado australiano de Tasmania, informó la casa real danesa.

El comunicado oficial, emitido desde Copenhague, no detalló las causas del fallecimiento, aunque indicó que su salud se había deteriorado en los últimos años.

Últimos días y despedida

La familia real señaló que la reina Mary visitó a su padre por última vez a finales de marzo, semanas antes de su fallecimiento.

En el mensaje difundido, la monarca expresó su pesar por la pérdida y destacó el legado emocional que le deja.

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“Cuando el dolor se asiente, los recuerdos iluminarán mi día, y lo que permanecerá con más fuerza es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó”, señaló.

Trayectoria académica

Nacido el 5 de septiembre de 1941 en Escocia, Donaldson desarrolló una carrera como profesor de matemáticas aplicadas, profesión que ejerció durante varios años.

Tras emigrar a Australia, estableció su vida en Tasmania, donde residió hasta sus últimos días.

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Su hija, Mary de Dinamarca, nació en Australia y se convirtió en reina en enero de 2024, cuando su esposo, Federico X de Dinamarca, ascendió al trono tras la abdicación de su madre, Margarita II de Dinamarca.

Mary y Federico se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y contrajeron matrimonio en 2004.

La madre de la reina, Henrietta Clark Donaldson, falleció en 1997. Años después, John Donaldson contrajo matrimonio con Susan Moody en 2001.

La casa real informó que la familia celebrará una misa conmemorativa en privado en una fecha aún por definir.


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