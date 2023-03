Esta es la foto inédita de Chayanne que encendió las redes

No sólo son sus canciones, también es el físico de Chayanne lo que le ha dado el título de el ‘papá de todos’ en América Latina.

En los últimos días se hizo viral una foto inédita que compartió una fan y quedó comprobado que a sus 54 años continúa robando los suspiros de las mamás y de nuevas 'novias' de generaciones actuales.

Una fan del cantante, quien se identificó como Jocelyn Corada, publicó una foto donde se puede ver a un Chayanne de 28 años luciendo un cuerpo de infarto en un bañador de playa. La mujer comentó que reconoció al puertorriqueño cuando fue un día al mar y él muy sonriente accedió a tomarse una foto con ella.

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, escribió Jocelyn en la publicación de la imagen que se viralizó en minutos.