Escena

Bruno Mars regresa con The Romantic, su nuevo álbum

Tras casi una década, Bruno Mars anunció The Romantic, su nuevo álbum solista, que se estrenará el 27 de febrero de 2026 con música inédita desde enero

  • 07
  • Enero
    2026

Tras casi diez años de espera, Bruno Mars confirmó oficialmente su regreso como solista con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado The Romantic, el cual estará disponible el próximo 27 de febrero de 2026.

El anuncio fue realizado el 7 de enero a través de sus redes sociales, donde el cantante reveló también la portada del disco, de estilo retro en blanco y negro con elementos románticos como rosas, cadenas y una ilustración de su rostro con bandana.

Además, adelantó que el primer sencillo de esta nueva etapa musical se estrenará este viernes 9 de enero.

The Romantic será el primer álbum solista de Mars desde el exitoso 24K Magic (2016). De acuerdo con reportes, el material no incluirá colaboraciones y fue trabajado principalmente junto a su colaborador habitual, Philip Lawrence.

El disco ya se encuentra disponible en preventa en su sitio web oficial, donde también se ofrece mercancía exclusiva.

Durante su ausencia como solista, Bruno Mars se mantuvo vigente con proyectos destacados como el dúo Silk Sonic, su residencia en Las Vegas y colaboraciones que dominaron las listas en 2025, entre ellas “Die With a Smile” junto a Lady Gaga, ganadora del Grammy, y “APT.” con Rosé de BLACKPINK.

La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya especulan sobre una posible gira mundial en 2026, con especial interés en una fecha en México.

Todo apunta a que este nuevo lanzamiento consolidará uno de los años más importantes en la carrera del artista.


