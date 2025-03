Esta es la lista de ganadores de los Premios Óscar 2025

La ceremonia de los 97° premios de La Academia pintaba para ser una de las más reñidas de los últimos años y no decepcionó, aún cuando varias estatuillas parecían "cantadas" hubo lugar a varias sorpresas en la noche.

La gala se caracterizó por su dinámica de la mano de Conan O' Brien, conductor principal, quien llevó su buen humor durante las casi cuatro horas que duró el evento, sin olvidar a los presentadores de cada categoría, como Andrew Garfield, Emma Stone, Quentin Tarantino, Mark Hamil y Willem Dafoe, entre otros.

#TimothéeChalamet nos dio una IMPECABLE interpretación de #BobDylan en la película nominada #UnCompletoDesconocido. ✨ ¿Se llevará el premio a Mejor Actor? 😍



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Ya enfocándose más en los premios, la gran ganadora de la noche fue Anora, que se llevó cinco Óscars, siendo estos mejor película, dirección, actriz, guión original y edición. La siguiente que más galardones se llevó fue El Brutalista, que alzó tres de estos, siendo mejor actor, fotografía y banda sonora original.

Y cerrando las que lograron llevarse más de una estatuilla está Wicked, y Duna: Parte Dos; ambos con un par cada una. Además, la gran decepción de la noche fue Emilia Pérez, que de estar nominada en 13 categorías y solo se llevó dos, los cuales fueron a mejor canción original y actriz de reparto.

📖🏆 ¡El poder de una gran historia! El equipo de #Cónclave se lleva el #Oscar a #MejorGuionAdaptado, demostrando que una historia bien contada puede trascender del papel a la pantalla con maestría. ¡Felicidades por este merecido reconocimiento! 🎬✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Una de las que se robó la noche fue Aún Estoy Aquí, que se llevó mejor película internacional, siendo esta el primer Óscar para una producción brasileña. Su triunfo incluso le valió un mensaje del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde su cuenta de X posteó "hoy es un día para sentir más orgullo de ser brasileño".

Para aquellos fanáticos de la animación, como era de esperar, la que se llevó el premio fue la multipremiada Flow, que sigue conquistando los corazones de todo el público, especialmente mexicano.

¡Aww! Todos deberíamos agradecer al capibara en #Flow. ¡Esto dijo el equipo de esta hermosa peli animada que conmovió corazones! 💕🥹



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Una película que se fue olvidada de la gala fue La Sustancia, que desde su estreno se llenó de elogios, incluso estuvo nominada en cinco categorías, pero únicamente se llevó el premio a mejor maquillaje.

LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS ÓSCAR 2025

Mejor película

Anora

🎬 ¡La historia que conquistó corazones y deslumbró al mundo! #ElOscarEsPara Anora, que se corona como la gran ganadora de la noche, demostrando que el cine sigue haciendo magia en la pantalla grande. ✨🎥



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor actriz

Mikey Madison

#ElOscarEsPara Mikey Madison que se lleva la estatuilla a casa con una actuación que quedará en la historia del cine. ¡Bravo! 👏✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor dirección

Sean Baker por Anora

🎥 Cuando la visión y el arte se encuentran, el resultado es inolvidable. #ElOscarEsPara Sean Baker, por Anora que lleva el cine a nuevas alturas y esta noche recibe el reconocimiento máximo. ¡Aplausos! 🎞️✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor actor

Adrien Brody

#ElOscarEsPara Una interpretación que deja huella y un talento que trasciende. ACTOR nos hizo sentir cada emoción y hoy su entrega brilla con un merecido #Oscar.

Mejor banda sonora original

El Brutalista

🎼 La música que hizo vibrar nuestra alma y potenció cada escena. #ElOscarEsPara El Brutalista, que ha creado una partitura inolvidable, ¡y ahora suma un #Oscar a su legado! 🎻🏆



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor película internacional

Aún Estoy Aquí

🎞️ Un cine sin fronteras que conquistó el mundo. #ElOscarEsPara Aún Estoy Aquí que nos regaló una historia inolvidable y nos demuestra que el lenguaje del cine es universal. 🏆🌍



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor fotografía

El Brutalista

📸 Imágenes que hablan por sí solas. #ElOscarEsPara #ElBrutalista que deslumbró con una estética inigualable y un trabajo brillante tras la lente. ¡Cine en su máxima expresión! 🏆✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor cortometraje

No Soy un Robot

🎬⚡ En pocos minutos, una historia que dejó una gran impresión. #ImNotARobot se lleva el #Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real, demostrando que la emoción no tiene duración. ¡Bravo! 🏆✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejores efectos especiales

Duna: Parte Dos

🚀 Cuando la realidad y la imaginación se fusionan, nacen obras maestras. #ElOscarEsPara #DunaParteDos que desafió los límites de la pantalla y hoy se lleva un #Oscar por su asombroso trabajo. ¡Wow! 🏆🎞️



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor sonido

Duna: Parte 2

🔥 Cada susurro, explosión y melodía cobraron vida gracias a un trabajo impecable. #ElOscarEsPara #DunaParteDos que nos envolvió en un mundo sonoro sin igual y hoy su equipo se lleva el #Oscar. ¡Un triunfo que se escucha fuerte y claro! 🏆🎶🎬



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor documental

Ninguna Otra Tierra

📚 Realidad, pasión y una historia que todos debían conocer. #ElOscarEsPara #NoOtherLand que nos abrió los ojos y su impacto se corona con un #Oscar. ¡Un triunfo! 🏆🎞️



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor cortometraje documental

La Única Chica en la Orquesta

🎥 Un relato poderoso contado con maestría. #ElOscarEsPara #TheOnlyGirlInTheOrchestra que nos conmovió y dejó una marca imborrable, llevándose con honor el #Oscar. ¡Impresionante! 🏆✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor canción original

Emilia Pérez

🎵 Una melodía que quedará en nuestra memoria. #ElOscarEsPara #ElMal que conquistó nuestros oídos. ¡A cantar! 🎶🏆



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor diseño de producción

Wicked

Escenarios que nos transportan y mundos que nos envuelven. #ElOscarEsPara #Wicked que ha logrado una ambientación extraordinaria que hoy se premia con el #Oscar. ¡Puro arte visual! 🏆🎭



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

✨ Cada mirada, cada gesto y cada palabra hicieron historia. Su talento brilló con fuerza y hoy #ElOscarEsPara #ZoeSaldaña por su actuación inolvidable. 🎬🎭



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor edición

Anora

✂️ Cada corte, cada transición, cada segundo contado a la perfección. #ElOscarEsPara #Anora que logra una narrativa impecable y hoy celebra con un #Oscar a la mejor edición. ¡Genialidad absoluta! 🎥🏆



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor maquillaje y peinado

The Substance (La Sustancia)

🎭 Transformaciones impresionantes y caracterizaciones inolvidables. #ElOscarEsPara #LaSustancia que se llevó el maquillaje a otro nivel y la Academia reconoce su maestría. ¡Espectacular! 🏆✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor guion adaptado

Conclave

📚 De las páginas a la pantalla con maestría. #ElOscarEsPara #Cónclave que convirtió una gran historia en un guion inolvidable y hoy se lleva la estatuilla dorada. 🏆🎬✍️



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor guion original

Anora

✍️ Cuando una historia cobra vida con cada palabra, el cine se transforma. #ElOscarEsPara #Anora que nos entregó un relato único que hoy se lleva el #Oscar. ¡Una pluma imparable! 📖🏆



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor diseño de vestuario

Paul Tazewell por Wicked

👠👗 #ElOscarEsPara cada detalle, y #Wicked nos llevó de viaje con un vestuario que definió a sus personajes, su historia y hasta su época. ¡Un #Oscar bien merecido para un trabajo impecable! 🏆✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor cortometraje animado

Bajo la Sombra del Ciprés

📽️ En pocos minutos, una historia que dejó huella. #ElOscarEsPara #InTheShadowOfTheCypress que demostró que la emoción no tiene duración. ¡Brillante! 🏆🎥



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor película animada

Flow

🎬 Aventuras, emociones y animación de primer nivel. Y #ElOscarEsPara Flow, que nos recordó la magia del cine y hoy celebra con un merecido #Oscar. ¡Qué gran historia! 🏆✨



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin por Un Dolor Real

👏 Un papel que robó miradas en cada escena. Y #ElOscarEsPara #KieranCulkin que entregó una actuación impactante y hoy suma un fascinante logro a su increíble trayectoria. ¡Qué gran momento! 🏆🎥



— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

La 97 edición de los Óscar arrancó este domingo en el Teatro Dolby con un emotivo segmento dedicado a la ciudad de Los Ángeles, que sufrió unos devastadores incendios en enero.

La gala comenzó con un vídeo recopilatorio de escenas de icónicas películas rodadas en Los Ángeles, con la aparición en ellas de figuras como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt, para acabar con un luminoso que rezaba: "Los Ángeles necesita tu ayuda".

Inmediatamente después, la estadounidense Ariana Grande y la británica Cynthia Erivo, ambas en el reparto de 'Wicked', interpretaron una versión de 'Somewhere over the rainbow'.

Grande llevaba un traje y unos zapatos del color del calzado de Dorothy a la que interpretó Judy Garland en la mítica película 'The Wizard of Oz' ('El mago de Oz').

A continuación interpretaron 'Defying gravity', de 'Wicked', que terminó con todo el teatro puesto en pie y aplaudiendo.

Los Óscar 2025 son presentados por el cómico estadounidense Conan O'Brien y la edición llega con grandes dudas por resolver en algunas de sus categorías más relevantes.

Sin una clara favorita, esta entrega la lideran en número de nominaciones 'Emilia Pérez' (13), 'The Brutalist' y 'Wicked' (10), 'Conclave' y 'A Complete Unknown' (8) y 'Anora (6).

Estrellas como Penélope Cruz, Halle Berry, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Ana de Armas, Cillian Murphy, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Alba Rohrwacher y Rachel Zegler serán algunos de los encargados de anunciar a los galardonados de la noche.

