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Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad

Poco después de ser detenido y recuperar su libertad, Omar Chávez reapareció en redes con un video donde se le ve entrenando y conviviendo

  • 22
  • Mayo
    2026

Omar Chávez volvió a aparecer en redes sociales luego de recuperar su libertad, y lo hizo compartiendo un video acompañado de un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. 

El hijo de Julio César Chávez publicó imágenes donde aparece entrenando y conviviendo con personas cercanas, mientras de fondo se escucha una reflexión espiritual acompañada de la frase: “Ha vuelto, gracias a Dios”. 

La publicación ocurre apenas unos días después de que el boxeador fuera detenido en Culiacán, Sinaloa, situación que generó gran polémica y preocupación entre seguidores de la familia Chávez. 

Aunque las autoridades no revelaron muchos detalles sobre el caso, Omar ya se encuentra nuevamente en libertad. 

En el video también puede verse al pugilista retomando sus actividades físicas y mostrando una actitud positiva, lo que muchos usuarios interpretaron como una señal de que busca dejar atrás los recientes problemas legales y enfocarse nuevamente en su carrera y vida personal. 

Lee la nota completa: Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

La publicación provocó cientos de comentarios de apoyo por parte de fans, amigos y seguidores del boxeador, quienes le desearon estabilidad y éxito en esta nueva etapa. Otros usuarios, sin embargo, recordaron las distintas polémicas que han rodeado al hijo del campeón mexicano durante los últimos años. 

Cabe recordar que Omar Chávez ha enfrentado diversos episodios complicados relacionados con problemas personales y adicciones, situaciones de las que tanto él como su padre han hablado públicamente en distintas ocasiones. 

Mientras tanto, Julio César Chávez también ha mostrado públicamente respaldo hacia su hijo, asegurando que la familia permanece unida pese a las dificultades que han atravesado recientemente. Ahora, con este nuevo mensaje en redes sociales, Omar Chávez parece buscar una nueva oportunidad para reencontrarse consigo mismo y retomar el rumbo tanto dentro como fuera del ring.


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