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Alcaraz vuelve a caer en Miami y queda eliminado

El español fue sorprendido por el estadounidense Sebastian Korda y sigue sin superar sus recientes tropiezos en el Masters de Miami

  • 22
  • Marzo
    2026

A Carlos Alcaraz no le va bien jugar en Miami.

Este domingo el tenista español cayó de manera inesperada en el Masters 1.000 de Miami, sumándose a la derrota del año pasado durante la segunda ronda del mismo torneo.

Pues, lo que comenzó como un idilio entre el español y la sede, se ha convertido en el escenario de una verdadera pesadilla en las dos últimas ediciones del certamen.

Primero vino la más dolorosa, a manos del belga David Goffin (entonces número 55 del mundo), en el debut del murciano en el torneo. Él mismo aseguró más tarde que ese resultado le hizo "tocar fondo" y fue un punto de inflexión en su rendimiento.

Entre esa derrota y este domingo han pasado exactamente doce meses y un día, en los que el tenista ha disputado 15 torneos y ha ganado 9, entre ellos los Grand Slam de Roland Garros, US Open y Abierto de Australia.

A ello se suma la final en Wimbledon, que perdió contra su antítesis, Jannik Sinner, y su escalada al puesto número 1 del ranking ATP, en el que cumple ya 20 semanas consecutivas.

Sin embargo, sus problemas en Miami no han desaparecido, como le hizo ver este domingo el estadounidense Sebastian Korda, quien ganó por 6-3, 5-7 y 6-4, y le apeó en tercera ronda del torneo.

Esta sorpresa sorprende todavía más debido a que se produce después de una victoria en la segunda ronda contra el número 39 del mundo, el brasileño Joao Fonseca, en un encuentro en el que el número 1 se mostró muy contundente.

Con esta salida, el italiano Jannik Sinner tiene la posibilidad de conseguir el "Sunshine Double", el cual consiste en ganar los Masters 1,000 de Indian Wells y Miami en un mismo año.

Si el italiano consigue este logro, se unirá a Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), en la lista de los únicos tenistas masculinos hasta la fecha que lo han conseguido.


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