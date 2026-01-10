Eugenio Derbez destaca en reto benéfico de MrBeast

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez sorprendió al público al participar en un reto organizado por el popular youtuber MrBeast, como parte de la promoción de la segunda temporada del programa Beast Games, que se estrenó en Amazon Prime Video a inicios de enero de 2026.

La colaboración fue anunciada días antes a través de redes sociales y generó gran expectativa, al tratarse de una competencia benéfica con la participación de 30 celebridades internacionales.

Un reto por un millón de dólares

El desafío consistió en una serie de pruebas eliminatorias en las que el último participante en pie ganaría un millón de dólares, destinado a la organización benéfica de su elección.

Entre las figuras que acompañaron a MrBeast durante el evento destacaron Kevin Hart, Paris Hilton, Steve-O, Diplo, Josh Peck, Tiffany Haddish y otros artistas y creadores de contenido de talla internacional.

Derbez fue el único mexicano y uno de los representantes latinos más visibles del reto.

Buen desempeño desde el inicio

En las primeras pruebas, los participantes enfrentaron retos de precisión, lógica y fuerza. Eugenio Derbez optó por el desafío físico, donde debía resistir colgado de un poste, prueba que superó con facilidad.

“Él es un guerrero”, destacó MrBeast tras ver el desempeño del actor mexicano.

Tras avanzar a la siguiente ronda, Derbez formó equipo con el creador de contenido CarryMinati y el comediante Steve-O. Juntos enfrentaron un reto culinario que fue evaluado por Paris Hilton, la chef Giada De Laurentiis y Kevin Hart.

El trío preparó fajitas de pollo, platillo que convenció a los jueces y les permitió avanzar, obteniendo uno de los mejores puntajes de la ronda.

Cerca de la final

Con solo ocho celebridades restantes, el formato cambió y los equipos tuvieron que enfrentarse entre sí para definir a un único finalista.

Derbez llegó al duelo decisivo de su grupo, pero fue eliminado tras un enfrentamiento con Steve-O mediante un juego de robots.

Aunque no logró quedarse con el premio, el actor mexicano se despidió entre sonrisas y abrazos, mientras que Steve-O terminó coronándose como el ganador del reto.

Eugenio Derbez destacó por su carisma, sentido del humor y competitividad, dejando una impresión positiva entre el público internacional y consolidándose como uno de los participantes más recordados del evento.

Su participación fue celebrada por fans mexicanos y latinos, quienes reconocieron su papel como un digno representante de México en uno de los retos benéficos más vistos del año en YouTube.

Comentarios