Adal Ramones revela por qué se canceló la gira de 'Enrollados'

Adal Ramones finalmente aclaró qué ocurrió con Enrollados, la gira que no logró concretarse y dejó “vestidos y alborotados” tanto al elenco del programa Otro Rollo, que se iba a reencontrar, como a sus fans.

El conductor de televisión dijo que hubo factores externos y decisiones apresuradas que terminaron por derrumbar la iniciativa.

"La gira se cayó por el teatro con precios caros, la cuesta de enero, es año del Mundial (de futbol). La gente no sabía qué íbamos a hacer, no hubo promoción, no hubo spots. Y Music Vibe (la promotora) admitió su error desde enero", expresó.

Sin embargo, admitió que en diciembre aún no existía un guion final con los detalles de producción y logística completamente definidos.

"Aquí aplica una frase muy fuerte que es real: 'El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano'. Cuando todo se estaba derrumbando, ya no era momento para firmar, y mi abogado me dijo: 'Firma para que cobres'. Y yo dije: "No, ¿cómo voy a firmar cuando esto se está cayendo?", comentó.

Su entusiasmo pudo más que la cautela, según reconoció Ramones. "Somos seis cabezas; con Lalo Suárez éramos siete. Estábamos emocionados; nadie dijo: 'No, no, no, en enero no la hagamos'. Nadie tiene la culpa, queríamos estar en el escenario, queríamos dar el show; cuando vimos los guiones, en las reuniones, todos nos atacábamos de la risa", expresó.

El concepto en vivo buscaba reunir a quienes participaron en el programa de televisión, como Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos, Eduardo España y Gabriela Platas, bajo la producción de Eduardo Suárez.

