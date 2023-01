Fallece actor Adam Rich, estrella de 'Ocho es suficiente'

Rich fue una estrella infantil en la época de los 70's; falleció a los 54 añosy la policía se encuentra investigando las causas de su muerte.

Adam Rich, el actor infantil con blusa de paje que cautivó al público televisivo como el “hermano pequeño de Estados Unidos” en “Eight is Enough” (Ocho son suficientes) falleció a los 54 años.



Rich murió el sábado en su casa en la sección de Brentwood de Los Ángeles, dijo la teniente Aimee Earl de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. La causa de la muerte estaba bajo investigación, pero no se consideró sospechosa.



Rich tuvo una carrera actoral limitada después de protagonizar a los 8 años como Nicholas Bradford, el menor de ocho hijos, en el exitoso drama de ABC que se desarrolló entre 1977 y 1981.



Betty Buckley, quien interpretó a su madrastra en el programa, dijo en Instagram que estaba sorprendida al enterarse de su muerte el domingo y se refirió a Rich como una 'luz', su 'joven amigo' en el set y amigo desde entonces.





“Lo adoraba y me encantaba trabajar con él”, dijo Buckley, quien publicó fotos del espectáculo de los dos juntos en un columpio, a caballo y con su brazo alrededor de él mientras dormía. “Era tan dulce, divertido, fresco y natural. Nos trajo mucha alegría a todos nosotros en el programa y a nuestra audiencia”, declaró la actriz.

La vida pública de Rich después del estrellato fue similar a la de otros niños actores cuyas carreras prometedoras luego se descarrilaron por las drogas y el alcohol, y los enfrentamientos con la ley.

Rich sufría de un tipo de depresión que desafiaba el tratamiento y había tratado de borrar el estigma de hablar sobre enfermedades mentales, dijo el publicista Danny Deraney. Probó sin éxito curas experimentales a lo largo de los años.



Deraney dijo que él y otras personas cercanas a Rich estaban preocupados en las últimas semanas cuando no pudieron comunicarse con él.

El resto de su carrera como actor se basó en apariciones en un solo episodio en algunos de los programas de televisión más populares de la época: 'The Love Boat', 'The Six Million Dollar Man', 'Silver Spoons' y 'Baywatch'. Su crédito más reciente que figura en IMDB fue interpretar a Crocodile Dundee en 'Reel Comedy' en 2003.





Con información de AP.