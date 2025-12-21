Detienen a 17 armados en Montemorelos por Operativo Muralla

La activación del Operativo Muralla durante la madrugada de este sábado dejó un saldo de 17 civiles armados detenidos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, informaron autoridades estatales.

El despliegue se realizó tras labores de inteligencia conjunta que detectaron la incursión de un grupo armado en territorio nuevoleonés.

El Operativo Muralla se mantiene activo en municipios rurales del estado para impedir el ingreso de grupos delincuenciales.

En esta acción participaron Fuerza Civil de Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional, Defensa, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del estado y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Armas, drones y explosivos asegurados

Como resultado del operativo, las autoridades detuvieron a 17 personas y aseguraron un importante arsenal y equipo táctico, entre lo que se encuentra:

14 armas largas

94 cargadores

2 armas cortas con cargadores

8 cascos balísticos

14 chalecos balísticos

7 fornituras

1 chamarra con emblema policial

1 equipo jammer

2 drones

Material diverso para la fabricación de explosivos

Identidad de los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Diego Iván N. (29), Eduardo N. (28), Francisco N. (28), Javier N. (20), Óscar Osvaldo N. (20), Juan de Dios N. (25), Emmanuel N. (27), Kevin Abdiel N. (23), Héctor Enrique N. (20), Carlos David N. (39), Óscar Adrián N. (32), Miguel Ángel N. (18), Grember Aldair N. (24), Jesús Guadalupe N. (29), Gustavo Adolfo N. (28), Juan Jesús N. (36) y Félix Osmar N. (20).

Fuerza Civil y autoridades federales mantienen presencia policial en la zona citrícola de Nuevo León, donde el Operativo Muralla continúa activo mientras se desarrollan nuevas tareas de inteligencia para reforzar la seguridad en el sector.

