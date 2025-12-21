Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
adv_e_74fc3d9adb
Nuevo León

Detienen a 17 armados en Montemorelos por Operativo Muralla

El Operativo Muralla dejó 17 civiles armados detenidos en Montemorelos, Nuevo León, con armas, explosivos y equipo táctico asegurado.

  • 21
  • Diciembre
    2025

La activación del Operativo Muralla durante la madrugada de este sábado dejó un saldo de 17 civiles armados detenidos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, informaron autoridades estatales.

El despliegue se realizó tras labores de inteligencia conjunta que detectaron la incursión de un grupo armado en territorio nuevoleonés.

El Operativo Muralla se mantiene activo en municipios rurales del estado para impedir el ingreso de grupos delincuenciales.

En esta acción participaron Fuerza Civil de Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional, Defensa, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del estado y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Armas, drones y explosivos asegurados

Como resultado del operativo, las autoridades detuvieron a 17 personas y aseguraron un importante arsenal y equipo táctico, entre lo que se encuentra:

  • 14 armas largas
  • 94 cargadores
  • 2 armas cortas con cargadores
  • 8 cascos balísticos
  • 14 chalecos balísticos
  • 7 fornituras
  • 1 chamarra con emblema policial
  • 1 equipo jammer
  • 2 drones

Material diverso para la fabricación de explosivos

Identidad de los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Diego Iván N. (29), Eduardo N. (28), Francisco N. (28), Javier N. (20), Óscar Osvaldo N. (20), Juan de Dios N. (25), Emmanuel N. (27), Kevin Abdiel N. (23), Héctor Enrique N. (20), Carlos David N. (39), Óscar Adrián N. (32), Miguel Ángel N. (18), Grember Aldair N. (24), Jesús Guadalupe N. (29), Gustavo Adolfo N. (28), Juan Jesús N. (36) y Félix Osmar N. (20).

Fuerza Civil y autoridades federales mantienen presencia policial en la zona citrícola de Nuevo León, donde el Operativo Muralla continúa activo mientras se desarrollan nuevas tareas de inteligencia para reforzar la seguridad en el sector.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2_1f2903fb6f
Gradúa Adrián 168 policías con miras a tomar zona sur
volcadura_proteccion_civil_mujer_lesionada_4d8ce892c1
Mujer resulta lesionada tras volcadura en el Libramiento Noroeste
estupefacientes_y_dinero_6911bf97e2
Detienen a hombre con drogas y orden de aprehensión en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

AP_25357097441666_d7ea95674e
Colombia usará drones para destruir cultivos de droga
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_41_01_PM_1dcf51a17a
Tren Navideño cruza Saltillo y pasa casi desapercibido
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_37_45_PM_f3686a3bdb
Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×