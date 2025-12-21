Podcast
Nacional

Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua informó que 160 de los 383 cuerpos localizados en un crematorio de Ciudad Juárez ya fueron identificados

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que han sido identificados 160 cuerpos de los 383 localizados en junio pasado en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez.

El proceso se realiza mediante personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en coordinación con el Ministerio Público y el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

Familias notificadas y cuerpos entregados

De acuerdo con la autoridad estatal, hasta el momento se ha notificado a 150 familias sobre la identificación de sus familiares, mientras que las 10 restantes serán informadas en las próximas horas.

Asimismo, se precisó que 148 cuerpos ya han sido entregados a sus respectivas familias.

La Fiscalía destacó que 109 familias decidieron presentar denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude, en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos relacionados con el crematorio.

En el comunicado, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de mantener de manera ininterrumpida los trabajos de identificación de las personas localizadas en el crematorio.

Además, aseguró que continuará brindando atención psicológica, información y asesoría jurídica a los familiares afectados que así lo soliciten, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Norte.


