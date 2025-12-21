México extradita a dos prófugos a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Estados Unidos a dos hombres que se ocultaron durante cuatro meses en Tijuana, Baja California, tras cruzar la frontera para evadir a la justicia estadounidense.

La entrega se realizó el viernes 19 de diciembre de 2025, en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.

Entrega en el AICM

En un comunicado emitido el sábado 20 de diciembre de 2025, la FGR informó que ambos sujetos fueron entregados a autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde donde fueron trasladados a su destino final.

Cargos por fentanilo

Uno de los extraditados es Faustino “N”, requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa y venta de medicamento falsificado.

De acuerdo con la FGR, el acusado presuntamente comercializaba medicamentos que contenían fentanilo e importaba sustancias ilegales. Fue detenido en agosto pasado en la ciudad de Tijuana.

El segundo extraditado, Óscar “N”, es requerido por la Corte Superior de California, en el condado de San Diego, para enfrentar cargos por abuso sexual y violación en agravio de una persona menor de edad.

Según el informe oficial, el sujeto fue capturado el 20 de agosto de 2025, también en Tijuana, Baja California.

La FGR destacó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

En este marco, ambos países han incrementado el trabajo conjunto en extradiciones, incluyendo la entrega de decenas de presuntos líderes del crimen organizado en los últimos años.

