Fallece el actor de Batman Val Kilmer a los 65 años

Medios especializados confirmaron este martes la muerte de Val Kilmer, actor estadounidense de 65 años, quien saltó a la fama por sus papeles como Batman y en ambas películas de "Top Gun"

Mercedes Kilmer, hija del intérprete, confirmó que la causa de muerte fue una neumonía; dejando de lado un posible regreso del cáncer de garganta que padeció su padre en 2014 y del que logró recuperarse.

