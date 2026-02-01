Fallece Gerardo Taracena, antagonista de la película 'Apocalypto'

Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de cine y teatro, perdió la vida este sábado, a los 55 años de edad.

A través de una publicación realizada por la Asociación Nacional de Actores se confirmó la noticia de su fallecimiento al enviar sus condolencias a los familiares del artista.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

Por su parte, el Centro Cultural Helénico perteneciente a la Secretaría de Cultura, reconoció su trayectoria al describir sus personajes como "de gran intensidad y carácter".

El Centro Cultural Helénico lamenta el fallecimiento del actor Gerardo Taracena.



Su fuerza interpretativa marcó una trayectoria sólida en el cine mexicano, donde dio vida a personajes de gran intensidad y carácter. Su trabajo en la pantalla construyó una identidad reconocible,… pic.twitter.com/yACMCAIJ9d — Centro Cultural Helénico (@Helenico) February 1, 2026

En estas películas participó Gerardo Taracena

Taracena saltó a la fama por sus inolvidables participaciones en películas como "Apocalypto" en donde interpretó a "Ojo Medio" bajo la dirección de Mel Gibson.

Pero aquí te presentamos algunos proyectos en donde este artista formó parte del elenco:

Narcos: México

Hombre en llamas

Get the Gringo

Así como en El Infierno, La Reina del Sur, Celda 211, Bienvenidos a la familia y Sin Nombre.

Por sus grandes papeles, también fue acreedor al Ariel por mejor coactuación masculina por su trabajo en "El violín".

Comentarios