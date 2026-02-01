Podcast
Escena

Fallece Gerardo Taracena, antagonista de la película 'Apocalypto'

Taracena saltó a la fama por sus inolvidables participaciones en películas como "Apocalypto" en donde interpretó a "Ojo Medio" bajo la dirección de Mel Gibson

Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de cine y teatro, perdió la vida este sábado, a los 55 años de edad. 

A través de una publicación realizada por la Asociación Nacional de Actores se confirmó la noticia de su fallecimiento al enviar sus condolencias a los familiares del artista.

Por su parte, el Centro Cultural Helénico perteneciente a la Secretaría de Cultura, reconoció su trayectoria al describir sus personajes como "de gran intensidad y carácter".

En estas películas participó Gerardo Taracena

Taracena saltó a la fama por sus inolvidables participaciones en películas como "Apocalypto" en donde interpretó a "Ojo Medio" bajo la dirección de Mel Gibson

Pero aquí te presentamos algunos proyectos en donde este artista formó parte del elenco:

  • Narcos: México

  • Hombre en llamas

  • Get the Gringo

Así como en El Infierno, La Reina del Sur, Celda 211, Bienvenidos a la familia y Sin Nombre.

Por sus grandes papeles, también fue acreedor al Ariel por mejor coactuación masculina por su trabajo en "El violín".

 


