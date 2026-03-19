IMSS suma más de 19 mil migrantes y trabajadores al seguro social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la incorporación de mexicanos en el extranjero al sistema de seguridad social.

Al corte del 19 de marzo de 2026, suman 19 mil 502 trabajadores independientes y migrantes afiliados al programa diseñado para este sector.

Durante la conferencia matutina, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que esta estrategia busca replicar el modelo de aseguramiento voluntario que ya opera en México, pero ahora enfocado en connacionales que viven fuera del país.

“Es el aseguramiento voluntario de las personas que trabajan por su cuenta: comerciantes, profesionistas, técnicos, profesores, periodistas”, detalló.

Cobertura completa para trabajadores y sus familias

El programa permite a los afiliados acceder a todos los seguros que ofrece el IMSS, no solo atención médica.

Incluye servicios hospitalarios, medicamentos, seguro por riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como ahorro para el retiro y pensión.

Además, uno de los cambios más relevantes es que la cobertura ya no es individual.

“Ahora con el aseguramiento de una persona se protege también a su pareja, padres e hijos”, subrayó Robledo.

Los hijos pueden estar cubiertos hasta los 16 años, o hasta los 25 si continúan estudiando en instituciones públicas.

De los más de 19 mil afiliados, al menos 2 mil 300 ya lograron pensionarse tras completar sus semanas de cotización acumuladas en México.

Asimismo, se han registrado cerca de 17 mil beneficiarios en territorio nacional, principalmente familiares de los trabajadores migrantes.

“Estamos atendiendo a los paisanos, pero también a sus familias que se quedan en el país”, destacó.

En cuanto a la participación por género, el 39% corresponde a mujeres y el 61% a hombres.

¿Cómo funciona el registro?

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial del IMSS. Los interesados deben contar con CURP, número de seguridad social, o generarlo en la misma plataforma, correo electrónico, teléfono y un domicilio en México.

Posteriormente, el usuario declara su ingreso mensual, lo que permite calcular la cuota correspondiente.

El esquema ofrece flexibilidad en los pagos, que pueden realizarse de forma mensual, bimestral, semestral o anual.

“Muchos paisanos nos pedían pagar todo el año en una sola exhibición, y ahora ya es posible”, explicó Robledo.

Costos y facilidades de pago

El costo base del aseguramiento es de aproximadamente $1,900 pesos mensuales, equivalente a unos $107 dólares, tomando como referencia el salario mínimo.

El funcionario destacó que existen diversas formas de pago, aunque recomendó el uso de herramientas como la tarjeta FINABIEN por sus ventajas.

“No hay ninguno mejor que FINABIEN, porque ofrece mejores condiciones y evita impuestos adicionales”, afirmó.

Impacto en todo el país

Los beneficiarios registrados en México se concentran principalmente en estados como Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Coahuila, aunque el programa ya tiene presencia en todo el territorio nacional.

Con esta iniciativa, el IMSS busca ampliar la cobertura de seguridad social más allá de las fronteras, permitiendo que los migrantes mantengan derechos y beneficios para ellos y sus familias.

Por otra parte, cabe señalar que el programa continúa abierto y autoridades esperan que la cifra de afiliados siga creciendo en los próximos meses.

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