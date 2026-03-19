¡Por la historia! Bolivia continúa preparación para el Repechaje

La próxima semana será importantísima en la historia del fútbol boliviano, pues la selección busca el pase a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, lo que representaría su regreso a la justa después de casi 30 años.

Con esto en mente, "La Verde" continúa afinando su preparación en Nuevo León, de cara al primer partido por el Repechaje ante Surinam, el cual se celebrará el 26 de marzo en el Estadio Monterrey.

Al respecto, el asistente Gabriel Ramírez declaró para El Diario, de Bolivia, que el cuadro está más que listo y preparado para este histórico compromiso.

“Estamos para competir, pero seguimos construyéndonos. “Son detalles que siempre faltarán, porque en este juego no es la construcción de un equipo llegar a un fin, sino que es algo que permanentemente está evolucionando”, declaró.

Además, el capitán del encuentro, Luis Haquín, comentó que están teniendo una preparación de alto nivel en lo físico y lo futbolístico, pues su rival, al tener muchos elementos en Europa, representará un reto muy importante.

“Estamos trabajando de buena manera, todos venimos con ese rodaje futbolístico que todos desean tener. La parte física está bien respaldada, de ese tema estamos despreocupados”, agregó el capitán.

Una concentración distinta

Sorpresivamente, el cuadro sudamericano tiene una preparación un tanto atípica, pues lejos de concentrarse en las instalaciones de Tigres o Rayados y hospedarse en hoteles de lujo, la dirigencia decidió armar una mega concentración en un club privado ubicado muy lejos de la zona metropolitana.

La Federación Boliviana de Fútbol decidió ocupar el complejo de La Capilla Soccer Park, ubicado a una hora de Monterrey, por lo que estará lejos del ajetreo de una de las ciudades más importantes de México.

Este complejo, que es la casa del Santiago FC en la Liga Premier de México, cuenta con hotel, área de albercas, campos naturales de primer nivel, espacio para ejercicio fuera de la cancha y zona recreativa.

Todos blindados

Como era de esperar, la seguridad es primordial para la gente de la Federación, de FIFA y el propio gobierno del estado, por lo tanto, en este complejo existen cuatro puntos de control para evitar el acceso de personas ajenas a la organización.

Además, todo el perímetro está vigilado por personal de la Policía de Allende y elementos de la Guardia Nacional.

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