Nacen 20 millones de tortugas en el Caribe mexicano

Alrededor de 20 millones de tortugas marinas han nacido en las últimas tres décadas en el Caribe mexicano, gracias al Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya–Tulum, implementado en 13 campamentos tortugueros, informaron organizaciones civiles y autoridades ambientales.

Trabajo coordinado entre instituciones

El programa es liderado por la organización Flora, Fauna y Cultura de México, con la participación de diversas instituciones públicas y privadas.

Las autoridades calificaron los resultados como un éxito en uno de los corredores turísticos más importantes del país.

La directora de la ONG, Guadalupe Quintana Pali, destacó que no solo ha aumentado el número de crías, sino que ya se registran tortugas adultas regresando a anidar a las playas donde nacieron, un indicador clave de recuperación poblacional.

Protección de nidos y especies

Entre 1996 y 2025 se protegieron 303,586 nidos en 13 playas clave, principalmente de tortuga verde, que representa el 81 % de los registros, y de tortuga caguama, con el 18 %.

También se han documentado casos aislados de tortuga carey y laúd.

Autoridades ambientales señalaron que México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas del mundo, tres de las cuales llegan regularmente a las costas de Quintana Roo, especialmente en la Riviera Maya, Tulum y la reserva de Sian Ka’an.

Estrategias de protección

Las acciones incluyen el rescate y reubicación de nidos en corrales especiales para protegerlos del tránsito turístico, la depredación y la iluminación artificial, así como el resguardo de crías durante su camino al mar.

Especialistas subrayaron que la conservación también implica educación ambiental y acuerdos sociales para reducir amenazas como la contaminación, el uso de maquinaria pesada y la pérdida de hábitat, reforzando el compromiso colectivo con la preservación de la especie.

