Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
turtle_c799855172
Nacional

Nacen 20 millones de tortugas en el Caribe mexicano

Programas de conservación lograron el nacimiento de 20 millones de tortugas marinas en 30 años en la Riviera Maya, un éxito ambiental histórico

  • 13
  • Diciembre
    2025

Alrededor de 20 millones de tortugas marinas han nacido en las últimas tres décadas en el Caribe mexicano, gracias al Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya–Tulum, implementado en 13 campamentos tortugueros, informaron organizaciones civiles y autoridades ambientales.

Trabajo coordinado entre instituciones

El programa es liderado por la organización Flora, Fauna y Cultura de México, con la participación de diversas instituciones públicas y privadas.

Las autoridades calificaron los resultados como un éxito en uno de los corredores turísticos más importantes del país.

green-turtle.jpg

La directora de la ONG, Guadalupe Quintana Pali, destacó que no solo ha aumentado el número de crías, sino que ya se registran tortugas adultas regresando a anidar a las playas donde nacieron, un indicador clave de recuperación poblacional.

Protección de nidos y especies

Entre 1996 y 2025 se protegieron 303,586 nidos en 13 playas clave, principalmente de tortuga verde, que representa el 81 % de los registros, y de tortuga caguama, con el 18 %.

También se han documentado casos aislados de tortuga carey y laúd.

EH UNA FOTO - 2025-12-13T115328.327.jpg

Autoridades ambientales señalaron que México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas del mundo, tres de las cuales llegan regularmente a las costas de Quintana Roo, especialmente en la Riviera Maya, Tulum y la reserva de Sian Ka’an.

Estrategias de protección

Las acciones incluyen el rescate y reubicación de nidos en corrales especiales para protegerlos del tránsito turístico, la depredación y la iluminación artificial, así como el resguardo de crías durante su camino al mar.

Conservation-of-Sea-Turtles-PRINCIPAL.jpg

Especialistas subrayaron que la conservación también implica educación ambiental y acuerdos sociales para reducir amenazas como la contaminación, el uso de maquinaria pesada y la pérdida de hábitat, reforzando el compromiso colectivo con la preservación de la especie.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Leones_en_Accion_45a0787c9e
Retiran 'Leones en Acción' 167 llantas del río Santa Catarina
G8_Ex6_Sc_WUAQ_5u_N7_086551d4d0
Sheinbaum restituye tierras al pueblo Ódami en Chihuahua
carlos_tercero_cancer_prevencion_8a4eab1ec1
Carlos III da señales positivas en tratamiento contra el cáncer
publicidad

Últimas Noticias

G8_F1_Z0a_Xc_AA_Pc0_T_f9592c1296
Mueren padre e hijo por fuga de gas en Tabasco
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T103851_173_58e6109745
Miss Universo 2025: Fátima Bosch dona juguetes a niños con cáncer
AP_25348562900310_6f9793551a
Hamás confirma la muerte de alto comandante en Gaza
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×