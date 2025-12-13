Podcast
Decepción en India por breve aparición de Messi

Aficionados en India expresaron su molestia tras pagar entradas costosas y ver a Lionel Messi solo unos minutos durante un evento promocional

Miles de admiradores del futbolista argentino Lionel Messi se mostraron decepcionados durante un evento en India, luego de pagar unos 133 dólares para verlo en persona, sin que se cumpliera la expectativa generada.

Breve aparición en el estadio

El astro del Inter de Miami y de la selección argentina apenas dio una vuelta por el campo, pero su presencia quedó prácticamente oculta por un numeroso grupo de funcionarios y celebridades que lo rodearon.

Salida anticipada y tensión

Tras aproximadamente 20 minutos, Messi fue retirado del lugar por motivos de seguridad. Esta situación provocó molestia entre parte del público, que reaccionó de manera hostil ante la abrupta conclusión del acto.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, calificó los hechos como “profundamente perturbadores y conmocionantes”, ante la inconformidad de los asistentes.

Gira promocional en India

Messi se encuentra en el país asiático como parte de su gira promocional “GOAT (Greatest of All Time)”, que contempla eventos en ciudades como Calcuta, Hyderabad, Bombay y Delhi.

La gira inició con la inauguración de una estatua de 21 metros de altura en Calcuta, construida durante 27 días por un equipo de 45 personas. Por razones de seguridad, Messi participó de forma virtual.

A pesar de la decepción, miles de seguidores acudieron al estadio, cantaron, compraron camisetas y portaron cintas con la leyenda “I love Messi”, reflejando la enorme admiración que el futbolista despierta en la India.


