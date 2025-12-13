Islandia se suma al boicot Eurovisión 2026; Ya suman cinco países

Diversos países europeos han confirmado que no participarán en la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión, en protesta por la continuidad de Israel dentro del certamen, en medio del conflicto armado que sigue desarrollándose en Gaza.

La controversia se intensificó después de que el jueves 4 de diciembre la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aprobara, mediante votación interna, un nuevo marco normativo que permite a Israel competir en Eurovisión 2026, evento programado para celebrarse en Viena el próximo mes de mayo.

Desde el inicio de la guerra, artistas y delegaciones vinculadas al festival han expresado su rechazo a la presencia israelí.

A esto se suman señalamientos sobre una presunta campaña irregular para influir en el televoto durante la edición de 2024, en la que la cantante israelí Yuval Raphael obtuvo el mayor respaldo del público.

Aunque figuras históricas del certamen, como Dana International —primera ganadora trans de Eurovisión—, calificaron como “agresiva e irrespetuosa” la idea de boicotear futuras ediciones, varios países confirmaron su retirada. Incluso, un antiguo ganador anunció la devolución de su trofeo como gesto de protesta.

Los primeros países en retirarse de Eurovisión 2026

España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos fueron las primeras naciones en anunciar oficialmente que no participarán en la edición de 2026.

La emisora pública irlandesa RTÉ justificó su decisión señalando la grave crisis humanitaria y la pérdida de vidas en Gaza. En un comunicado similar, la cadena holandesa Avrotros sostuvo que competir en el contexto actual contradice los valores públicos que rigen su labor.

Desde Eslovenia, RTV Eslovenia remarcó su compromiso con principios éticos y reclamó que la UER aplique los mismos criterios y normas a todos sus miembros y países participantes.

Esta postura fue respaldada nuevamente por Avrotros, que insistió en la importancia de la coherencia institucional.

En el caso de España, RTVE ya había adelantado en septiembre que evaluaría su continuidad en el certamen si Israel no era excluido de la competencia.

Islandia se suma al boicot

Islandia se convirtió en el quinto país en anunciar su salida de Eurovisión 2026. La emisora nacional RÚV hizo pública la decisión el miércoles 10 de diciembre a través de un comunicado oficial.

Según la cadena islandesa, la permanencia de KAN, la televisión pública israelí, ha generado divisiones tanto dentro de la UER como entre el público europeo.

Nemo devolverá su trofeo

La protesta también alcanzó a antiguos ganadores. Nemo, artista suizo que triunfó en Eurovisión 2024 y se convirtió en la primera persona no binaria en ganar el certamen, anunció que devolverá el trofeo del Gran Premio a la UER.

El jueves 11 de diciembre, el músico compartió un mensaje en redes sociales explicando que ya no se siente cómodo conservando el reconocimiento.

“Aunque estoy profundamente agradecido por todo lo que Eurovisión me dio como artista y como persona, hoy ya no siento que este trofeo deba estar en mi estantería”, expresó.

