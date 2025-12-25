Familia de Bruce Willis enfrenta una Navidad dura por diagnóstico

La Navidad suele estar asociada con alegría, tradiciones y reuniones familiares; sin embargo, para la familia de Bruce Willis este fin de año ha adquirido un significado profundamente distinto. Emma Heming Willis, esposa del actor de 70 años, reconoció que las celebraciones ahora están atravesadas por sentimientos encontrados tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió su esposo en 2023.

La enfermedad fue confirmada un año después de que la familia anunciara el retiro definitivo de Bruce Willis de la actuación debido a una afasia, condición que ya había impactado de forma significativa su capacidad para comunicarse. Desde entonces, la vida familiar cambió de manera irreversible.

Emma Heming Willis ha sido una de las voces más visibles al hablar públicamente sobre el estado de salud del actor y sobre cómo la enfermedad ha afectado no solo a él, sino también a sus hijas Mabel Ray, de 13 años, y Evelyn Penn, de 11.

En una entrada reciente de su blog, titulada “Las fiestas ya no son iguales”, la empresaria y activista reflexionó sobre el duelo silencioso que acompaña a las familias que enfrentan enfermedades neurodegenerativas.

