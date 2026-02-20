Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Screenshot_2026_02_20_16_30_09_486_com_miui_mediaviewer_edit_8f50dd9d0d
Tamaulipas

Fiesta Mexicana 2026 en Matamoros tendrá de huésped a Ninel Conde

La designación de la huésped distinguida para 2026 reafirma el compromiso de la ciudad con la promoción de la cultura y el reconocimiento de sus figuras

  • 20
  • Febrero
    2026

La ciudad de Matamoros anunció que la invitada distinguida de las Fiestas Mexicanas 2026 será Ninel Conde, cuya participación formará parte de las actividades cívicas y culturales que celebran la identidad, las tradiciones y la riqueza histórica de la región fronteriza.

El nombramiento reconoce su trayectoria artística y su presencia en el ámbito del entretenimiento mexicano, enmarcando su visita dentro de un programa que reunirá expresiones artísticas, ceremonias protocolarias y eventos comunitarios que fortalecen el sentido de pertenencia entre los habitantes.

Las Fiestas Mexicanas de Matamoros constituyen uno de los encuentros más representativos del norte del país, al promover el patrimonio cultural, la convivencia social y el orgullo por las tradiciones nacionales.

La designación de la huésped distinguida para 2026 reafirma el compromiso de la ciudad con la promoción de la cultura y el reconocimiento de figuras con proyección nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

thw_0d83c08f5f
Copa de Tamaulipas busca romper récord de participación
rgssa_b622432175
Aplicarán operativo permanente contra motocicletas en Matamoros
dfhabh_dd26d82d39
CURP biométrica llegará a Matamoros con implementación gradual
publicidad

Últimas Noticias

rfsbga_5018f55af6
Pierde la vida el jugador de Minnesota Vikings, Randale Moore
636669470_1391284922797951_6108522849458245399_n_737a5b2fbe
Después de dos años, el fútbol regresa a Palestina
Whats_App_Image_2026_02_21_at_9_35_48_PM_1_9fe370638f
Moviliza fuerte incendio a bomberos en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×