Fede Vigevani sorprende a sus fans regios con un show 360°

El youtuber y creador de contenido, Fede Vigevani, se reencontró ayer con su público de Monterrey, en la Arena Monterrey.

El show, parte de la gira El Mundo de Fede Vigevani, presentó un formato 360 grados, lo que permitió a miles de jóvenes y niños vivir una experiencia más cercana y llena de sorpresas junto a su ídolo.

Desde las 18:00 horas, el ambiente ya era de euforia total. Fede, acompañado de su conocido elenco de amigos, incluyendo a Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, transformó el recinto en una extensión de sus populares videos de YouTube, combinando música, retos virales y elementos de misterio y terror que son característicos de su canal.

La interacción constante con el público fue la clave de la noche, generando risas, gritos de emoción y una conexión directa que los asistentes suelen experimentar solo a través de la pantalla.

La producción del evento fue de primer nivel, con un diseño de escenario circular que garantizó que todos los asistentes tuvieran una vista privilegiada de la acción, sin importar su ubicación.

Este concierto marcó el segundo show de Fede en la Arena Monterrey este 2025, lo que demuestra la enorme popularidad y arrastre del influencer en la Sultana del Norte.

