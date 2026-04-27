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Deportes

Rayados confirma salidas de 'Tato' Noriega y Héctor Lara

El Club de Fútbol Monterrey confirmó una reestructuración profunda en su área deportiva tras quedar fuera de la Liguilla en el Clausura 2026

  • 27
  • Abril
    2026

El Club de Fútbol Monterrey confirmó una reestructuración profunda en su área deportiva tras quedar fuera de la Liguilla en el Clausura 2026, uno de los torneos más discretos del equipo en los últimos años.

A través de un comunicado, la institución informó que José Antonio “Tato” Noriega dejará su cargo como presidente deportivo, mientras que Héctor Lara también concluye su etapa como director deportivo del primer equipo.

La salida de Noriega se da luego de más de tres años en el cargo, periodo en el que el club no logró conquistar títulos en la Liga MX, pese a contar con una de las plantillas más competitivas del país.

El semestre más reciente marcó el punto de quiebre, pues Rayados terminó en la posición 13 con apenas 18 puntos, quedando fuera de la fase final, algo que no ocurría desde hace cerca de una década.

Además, el equipo fue eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Días antes del anuncio, el club ya había reconocido públicamente el bajo rendimiento tras caer 3-0 ante Santos, señalando que los resultados estaban lejos de las expectativas institucionales.

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“A nuestra afición, le agradecemos su apoyo permanente, así como la exigencia con la que impulsa a esta institución a trascender”, informó el club en un comunicado.

Pese al desenlace, la directiva agradeció la labor de Noriega y Lara, destacando logros como el subcampeonato del Apertura 2024, el bicampeonato de la Liga MX Femenil y la participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

También subrayaron el impulso a una estructura deportiva más moderna durante su gestión.

Nuevo rumbo en la dirección deportiva

Como parte de los cambios, el club anunció la llegada de Walter Erviti como nuevo director deportivo del primer equipo, quien tendrá la tarea de encabezar la reconstrucción del proyecto deportivo.

En paralelo, la institución adelantó que en los próximos días se designará a un nuevo presidente deportivo. De manera extraoficial, ha trascendido que el neerlandés Dennis te Kloese es uno de los principales candidatos, tras su salida del Feyenoord.

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Los cambios no se limitarían a la directiva. Se prevé la llegada de un nuevo director técnico y posibles movimientos en la plantilla, con el objetivo de recuperar competitividad de cara al siguiente torneo.

El plantel está citado para romper filas y comenzar su periodo vacacional, mientras la dirigencia trabaja en definir el nuevo rumbo del club.

Rayados aseguró que su prioridad es retomar el nivel competitivo y responder a la exigencia de su afición, en una etapa que marcará el futuro inmediato de la institución regiomontana.


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