Bad_Bunny_Did_A_Hundred_Pull_Ups_After_Jay_Z_Called_to_Confirm_His_Super_Bowl_Halftime_Show_74523b3f92
Filtran qué canciones cantaría Bad Bunny en el Super Bowl LX

Además de esto, también surgieron rumores sobre posibles artistas invitados quienes usualmente generan impacto mediático y amplían el alcance del show

  • 05
  • Febrero
    2026

El posible setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 comenzó a generar conversación en redes sociales a pocos días del evento deportivo, luego de filtraciones atribuidas a ensayos privados realizados en el Levi's Stadium.

Aunque la NFL y el equipo del artista no han confirmado el repertorio oficial, páginas de seguidores y reportes digitales apuntan a un espectáculo de medio tiempo que podría incluir varias etapas musicales que repasan la trayectoria del cantante puertorriqueño.

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX tendría una duración aproximada de 14 minutos, periodo en el que tradicionalmente los artistas presentan mezclas de sus canciones más reconocidas.

Super Bowl 50.jfif

Invitados sorpresa podrían aparecer durante el show

Las especulaciones sobre el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny también incluyen posibles colaboraciones musicales. Entre los nombres mencionados en filtraciones aparece la rapera Cardi B, quien participó en el tema "I Like It", canción que ha mantenido relevancia en mercados internacionales.

Otra de las versiones menciona la posible aparición del cantante colombiano J Balvin, con quien el artista ha compartido colaboraciones en su carrera. La presencia de invitados ha sido una constante en los espectáculos del Super Bowl, utilizados para generar impacto mediático y ampliar el alcance del show.

Bad Bunny y J Balvin halftime.jpg

Lista filtrada del posible setlist de Bad Bunny en Super Bowl LX

Las canciones que aparecen en reportes digitales sobre el posible repertorio incluyen:

  • Dákiti
  • Tití Me Preguntó
  • Debí Tirar Más Fotos
  • I Like It
  • Safaera
  • Callaíta
  • Ojos Rojos
  • Después de la Playa
  • un x100to
  • Baile Inolvidable

También se ha señalado que una lista previa difundida por el productor Tainy habría formado parte de una estrategia promocional para generar expectativa previo al espectáculo.

lista filtrada superbowl.jfifSupuesta lista filtrada previamente por el Dj Tainy | Especial

Álbum “Debí Tirar Más Fotos” mantiene crecimiento en Spotify previo al Super Bowl

El impacto mediático del espectáculo también se refleja en plataformas digitales. El álbum “Debí Tirar Más Fotos” ha mostrado un aumento en reproducciones en Spotify tras los premios Grammy y en los días previos al Super Bowl, lo que refuerza la expectativa alrededor del artista.

Estas son las cifras recientes de reproducciones registradas en la plataforma:

31 de enero de 2026 - 17,431,380 reproducciones [-0.58%]
1 de febrero de 2026 -14,863,932 reproducciones [-14.73%]
2 de febrero de 2026 - 29,866,705 reproducciones [+100.93%]
3 de febrero de 2026 - 33,849,742 reproducciones [+13.34%]
4 de febrero de 2026 - 35,857,188 reproducciones [+5.93%]

Poster dtMf(Bad Bunny).jfif


